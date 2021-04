Hannover

Das Verwaltungsgericht Hannover hat am Sonnabend mehreren Eilanträgen gegen die Ausgangssperre stattgegeben. Die 15. Kammer hegt Zweifel, ob die Anordnung verhältnismäßig ist. Es sei nicht geklärt, ob solch ein gewaltiger Eingriff in die Grundrechte wirklich das Infektionsgeschehen zum Positiven wende. Von der Entscheidung profitieren allerdings nur die vier Antragsteller. Alle anderen Menschen in der Region Hannover müssen weiterhin zwischen 22 und 5 Uhr zu Hause bleiben.

Argumente der Region überzeugen Richter zunächst nicht

Laut Verwaltungsgericht ging es nicht um das „Ob“ weiterer Schutzmaßnahmen, sondern einzig um die Ausgangssperre in den Abend- und Nachtstunden. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass „die Rechtfertigung eines solch gewichtigen Grundrechtseingriffs“ derzeit „nicht gegeben“ ist. Die Region Hannover habe als Antragsgegnerin nicht hinreichend darlegen können, dass der Verzicht auf die Ausgangssperre zu einer „gewichtigen Verschlechterung des Infektionsgeschehens führen würde“.

Region prüft Entscheidung des Gerichts

Gleichzeitig hegte die 15. Kammer deutliche Bedenken, dass die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr verhältnismäßig sei. Vor allem zweifelten die Richter an, dass es sich bei der Maßnahme um das mildeste der möglichen Mittel handelt, um die gewünschte Senkung der Infektionszahlen zu erreichen. Die Region kann jetzt Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg einlegen. Auf HAZ-Anfrage teilt eine Sprecherin dazu mit, die Einschätzung werde nun eingehend geprüft.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts bedeutet allerdings nicht, dass die Ausgangssperre komplett gekippt wurde. Lediglich die vier Antragsteller dürfen ab sofort auch ohne triftigen Grund rund um die Uhr vor die Tür. Laut Gerichtssprecherin Nassim Eslami setzen Eilentscheide die Vorgaben bloß im jeweiligen Einzelfall vorläufig außer Kraft: „Im Gegensatz dazu kann das noch folgende Hauptverfahren die Verordnung auch für die Allgemeinheit aufheben.“ Wann der Prozess ansteht, ist offen – mit großer Wahrscheinlichkeit aber erst nach Ende der Ausgangssperre am 12. April.

Weitere Eilanträge könnten folgen

Ebenfalls nicht absehbar ist laut Eslami, ob nun weitere Eilanträge gegen die Ausgangssperre folgen werden. Bislang gingen beim Verwaltungsgericht nur die vier jetzt entschiedenen Fälle ein. Es sei aber durchaus denkbar, dass nun weitere Personen gegen die Verordnung vorgehen wollen. So sei es bereits vergangenes Jahr gewesen, als Eilanträgen gegen die Maskenpflicht stattgegeben wurde.

Von Peer Hellerling