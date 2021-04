Hannover

Die Region Hannover wird die Menschen, die gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen haben, nicht sanktionieren. Das teilte eine Sprecherin am Mittwoch auf HAZ-Anfrage mit. Seit dem 1. April musste die Allgemeinheit zwischen 22 und 5 Uhr zu Hause bleiben, nur mit einem triftigen Grund durfte man nach draußen. Die Polizei registrierte bis zum Kippen der Ausgangssperre am 6. April durchschnittlich 100 Verstöße pro Nacht.

Bei Verstoß hätten die Betroffenen mit etwa 150 Euro Strafe rechnen müssen. Doch soweit kommt es jetzt nicht mehr: „Es wurde kein Verfahren eingeleitet“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. „Die Region Hannover wird diese Verstöße nicht ahnden.“ Entsprechende Bescheide, die nun ungültig wären, seien auch noch nicht an Betroffene verschickt worden – praktischerweise wurde das durch die Osterfeiertage verzögert. Kreutz: „Bislang liegen erst einige Anzeigen vor.“

Wohl rund 500 Verstöße gegen Ausgangssperre

Während ihrer kurzen Gültigkeit vom 1. bis 6. April war es während der Ausgangssperre nur erlaubt, das Haus oder die Wohnung aus einem triftigen Grund zu verlassen – etwa, um zur Arbeit zu kommen. In der ersten Nacht verzeichnete die Polizei 122 Verstöße, in der Folgenacht 141 und danach pendelte sich der Wert bei durchschnittlich 90 pro Nacht ein. Somit kamen am Ende wohl rund 500 Verfahren zusammen. Für die Vollstreckung wäre die Region zuständig gewesen.

Von Peer Hellerling