Die Polizei Hannover hat in der Nacht zu Dienstag fünf stark betrunkene Männer am Vahrenheider Markt entdeckt. Während die Beamten drei von ihnen wecken konnten, waren zwei bereits bewusstlos. Für einen 44-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, der andere kam mit 6,55 Promille in Krankenhaus.