Hannover

31 Wochen lang müssen Menschen in Sachen Aufenthaltsrecht in Hannover zur Zeit auf einen Termin in der Ausländerbehörde warten. Das gab am Donnerstag im Internationalen Ausschuss der neue Leiter der Behörde, Tim Brockmann, bekannt. Brockmann referierte auf Wunsch des Ausschusses zu den aktuellen Entwicklungen in dem Amt. Die wohl bitterste Erkenntnis: Die fast achtmonatige Wartezeit ist bereits ein Resultat des Versuchs, den coronabedingten Antragsstau in der Behörde in den Griff zu bekommen. Dem langen Warten bei der Terminvergabe stünden beispielsweise deutliche Fortschritte bei der Bearbeitung von E-Mails gegenüber, sagte Brockmann. Einen Bearbeitungsrückstand von nur noch etwa 800 E-Mails schiebe die Behörde zurzeit vor sich her. Zwischen August und November vergangenen Jahres habe er sich noch bei 10.000 E-Mails befunden. Bei Verlängerungen des Aufenthaltstitels habe man zwei Monate im Rückstand gelegen, jetzt gebe es die Verlängerung zwei Wochen vor Ablauf des Titels, sagte Brockmann. Facharbeiter und Studenten kämen bei Fragen ihres Aufenthaltsstatus zudem etwas schneller, nämlich bereits nach 25 Wochen, an einen Termin.

Konsequente Digitalisierung soll helfen

Seit Monaten beklagen Betroffene die schlechte Erreichbarkeit, die wenigen freien Onlinetermine in der Ausländerbehörde. Im Spätsommer 2020 hatten sich lange Warteschlangen Stunden vor Öffnung der Behörde gebildet. Eine Konsequenz: Jetzt können Betroffene nur noch über vorherige Terminabsprachen zu den Mitarbeitern im Amt gelangen. 250 Tage Sonntagsarbeit hätten seine Mitarbeiter geleistet, um den Bearbeitungsstau einzugrenzen, sagte Brockmann. Der Chef des Ausländeramtes, seit Anfang Januar im Amt, will mithilfe konsequenter Digitalisierung – der Einführung elektronischer Akten und einer moderneren Arbeitsplatzausstattung – auf lange Sicht Abhilfe schaffen. Vier von acht Führungspositionen seien vakant gewesen, im April 2021 werde die letzte besetzt. Jeder 20. telefonische Anrufer komme in der Ausländerbehörde mittlerweile durch, in der Vergangenheit sei es teilweise nur jeder 200. gewesen.

„Die Behörde muss schneller werden“

Bei den Ausschussmitgliedern löste die weiterhin extrem angespannte Lage dennoch Entsetzen aus. Als ihm ein tunesischer Student, der dringend auf eine Verlängerung seines Aufenthaltstitels wartete, von einer ähnlichen Wartezeit berichtet habe, habe er es kaum glauben können. Jetzt werde sie als Regelfall bestätigt, sagte Prof. Ghassem Khoramnia, beratendes Mitglied. „Wenn man so lange auf einen Facharzt warten müsste, wäre man unter Umständen schon tot“, sagte Khoramnia. Es müssten zum Teil existenzbedrohende Dinge geklärt werden, die Menschen in große Angst versetzten, sagte Dang Chau Lam, ebenfalls beratendes Mitglied. Die Behörde müsse schneller werden.

Spontantermine sind überbucht

Monika Neveling (Grüne) beklagte, dass man sich in das Onlineformular, mit dem man zumindest einen sogenannten Spontantermin für die folgende Woche buchen könne, teilweise schon am Montagnachmittag nicht mehr habe einloggen könne. In der Anfangszeit seien die 500 Spontantermine in der Woche am Montag zwischen 12 und 14 Uhr vergeben gewesen. Jetzt sei dies Mittwochs nachts oder Donnerstags morgens der Fall, sagte Brockmann. Bruno Adam Wolf, Gruppe Linke/Piraten, beklagte den unfreundlichen Ton in der Behörde. Die Sachbearbeiter stünden unter hohem Druck. 138 Mitarbeitern stünden, so Brockmann, 113.500 aktive Fälle gegenüber. Das zeige auch der – nicht erst seit Corona – ungewöhnlich hohe Krankenstand von 14 bis 17 Prozent. Da werde Knappheit im Ton möglicherweise manchmal mit Unfreundlichkeit verwechselt.

Willkommensservice soll Amt freundlicher gestalten

Es sei jedem Mitarbeiter in der Behörde klar,dass die Arbeit existenzbedeutsam für die Betroffenen sei, sagte Brockmann. Es sei alles eine Frage der Alternativen. Kürzere Besprechungsdauern beispielsweise würden eine schnellere Terminvergabe ermöglichen. Das lehne er ab. Die Menschen hätten ein Anrecht darauf, dass sich beim Termin genügend Zeit für sie genommen werden könne. Brockmann will die Ausländerbehörde auf Dauer weiter entwickeln. Ein „Willkommensservice“ solle sich künftig mit Fragen beschäftigen, die Betroffene beim ersten oder zweiten Besuch hätten. Elterngeld, Migrationsberatung, Kita-Beratung, Sozialberatung sollten Teil eines „Willkommensfachdienstes“ sein. Ein Aufenthaltsservice hingegen solle ins Spiel kommen, wenn es gelte, den Aufenthalt zu verstetigen oder zu beenden.

Von Jutta Rinas