Lange Wartezeiten, mangelnde Erreichbarkeit, Termine erst nach mehreren Wochen – die Probleme bei der Ausländerbehörde reißen nicht ab. Vereine, die Geflüchtete betreuen, berichten von „unhaltbaren Zuständen“ im Amt am Schützenplatz. Ab 5 Uhr morgens warten demnach Menschen vor dem Eingang, die Schlange soll zeitweise bis zu 200 Meter lang sein. Eine US-Amerikanerin, die sich bei der HAZ gemeldet hat, will sich aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus nicht in die Schlange einreihen. „Eigentlich müsste ich meinen Aufenthaltsstatus längst verlängert haben. Ich weiß gar nicht, ob ich noch legal hier bin“, sagt sie und will ihren Namen nicht nennen.

Brief an Onay : „Behörde muss erreichbar sein“

So könne es nicht weitergehen, sagt Nelly Hagen vom Verein IKJA (Internationaler Kultureller Jugendaustausch). Bei einem Treffen mit anderen Initiativen, die Geflüchteten helfen, habe man beschlossen, die Stadtspitze auf die Zustände aufmerksam zu machen und um Abhilfe zu bitten. Die Initiative Solinet fordert in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne): „Die Bearbeitung der Anliegen muss zügig erfolgen, die Behörde muss erreichbar sein“.

Seit Anfang August erlaubt die Ausländerbehörde, dass rund 100 „Spontankunden“ pro Tag vorbeikommen dürfen. Termine können ansonsten nur telefonisch oder per Mail vereinbart werden. Eine Online-Terminbuchung, wie sie Bürgerämter und Kfz-Zulassungsstelle inzwischen anbieten, ist nicht möglich. Das Problem sei, berichten Betroffene übereinstimmend, dass Anrufe nicht angenommen und Mails nicht beantwortet würden. „Ich habe es etliche Male telefonisch versucht, ohne Erfolg“, berichtet die US-Amerikanerin. Eine chinesische Studentin erzählt, dass sie mehrere Mails verschickt, aber keine Antwort bekommen habe. Jetzt müsse sie sich in die morgendliche Warteschlange einreihen.

Kein Termin, kein Praktikum

Der Bearbeitungsstau hat für viele Menschen ernsthafte Konsequenzen. „Wir wissen von etlichen jungen Geflüchteten, die wir betreuen, dass sie keine Praktika antreten konnten, da sie keinen Termin bei der Ausländerbehörde für eine Genehmigung des Praktikums erhalten haben“, sagt Nelly Hagen vom Verein IKJA. Auch hätten Familien keine Leistungen vom Sozialamt bekommen, weil die Zahlungen an eine Verlängerung des Aufenthaltstitels gebunden seien.

Die Stadt begründet den Bearbeitungsstau mit dem Corona-Lockdown vor einigen Monaten. Damals musste die Stadt etliche Termine absagen, die jetzt nachgeholt werden. Zusätzliche Mitarbeiter hat die Behörde bereits eingestellt. „Viele der neuen Kollegen kommen aus laufenden Beschäftigungsverhältnissen, müssen Kündigungs- oder Wechselfristen beachten und bedürfen zudem der Einarbeitung“, sagte ein Stadtsprecher auf Nachfrage der HAZ kürzlich. Der Abbau der Rückstände könne nur schrittweise erfolgen.

Von Andreas Schinkel