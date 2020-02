Hannover

Plastinierte Föten, ein ganzer Mensch zerlegt in Scheiben, Raucherlungen: Der Titel der Ausstellung „Echte Körper“ deutet nur an, was die Besucher drinnen erwartet.

Gruselschau mit Jahrmarktcharakter oder informativ? Die Schau ist umstritten und trotzdem nach 2009 und 2015 bereits das dritte Mal zu Gast in Hannover. Bis einschließlich Sonntag können sich Besucher im Cavallo an der Dragoner Straße 34 mehr als 200 menschliche Präparate anschauen.

Als „Echte Körper“ am Freitag eröffnet, stehen schon Dutzende Schüler und Schülerinnen vor dem Gebäude. Die meisten von ihnen sind fasziniert, wenige wirken befremdet. Im hinteren Ausstellungsraum beugen sich zwei Mädchen über einen Kasten, in dem in Formalin eingelegte Föten liegen. „Rate mal, welche Woche das ist?“, fragt eines der Mädchen ein anderes und zeigt auf eines der eingelegten Föten. Es ist Woche 16.

Ein Leichnam in 186 Einzelteilen

Robert Sperlich hat die Präparate am Donnerstag in den beiden Ausstellungsräumen aufgebaut, allein der in Scheiben zerlegte männliche Leichnam im Eingangsbereich besteht aus 186 Einzelteilen, erzählt Sperlich. Sein Bruder Leon Sperlich ist der Veranstalter der Ausstellung. Weder er noch ein Pressesprecher sind bei der Eröffnung am Freitag anwesend.

Mal einzelne Organe, mal ganze Körper: Die Ausstellung zeigt mehr als 200 menschliche Präparate. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wer die toten Menschen waren, aus denen später Präparate und damit die Ausstellungsobjekte für „Echte Körper“ wurden, weiß Sperlich nicht. Eine Sprecherin der Ausstellung erklärt später, dass die Präparate aus den USA stammen und eine Leihgabe der Firma Corcoran Laboratories aus den USA sind, einem großen Hersteller medizinischer Präparate. Die Menschen hätten selbst – im Fall der ungeborenen Kinder die Eltern – zugestimmt, dass ihre Körper zu Ausstellungszwecken genutzt werden.

Die Lunge können Besucher mit einem Blasebalg aufpumpen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Lungenflügel zum Aufpumpen

Diese Frage hat auch Sebastian Brendel aus Schaumburg beschäftigt. Der Schüler ist mit einer Gruppe des Beruflichen Gymnasiums Ernährung und Technik aus Stadthagen angereist und betrachtet gerade zwei Lungen, die die Besucher mit Luftpumpen aufblasen können. Eine ist rosa, die andere schwarz – eine Raucherlunge.

Sebastian Brendel (20) aus Schaumburg besucht die Ausstellung „Echte Körper“. Quelle: Nadine Wolter

Der Zwanzigjährige findet die Ausstellung „super interessant“ – aber auch ein wenig befremdlich. „Manchmal vergisst man fast, dass das echte Menschen sind, und dann sieht man einen Fuß mit Haaren. Man muss sich immer wieder sagen, dass das echt ist“, sagt Brendel.

72 Stunden Präparation

72 Stunden braucht man, um einen Menschen so zu präparieren wie die Exponate in „Echte Köper, sagt Sperlich. Die Körperflüssigkeit wird durch Plastinationsmittel ersetzt. Er tourt hauptberuflich mit der Ausstellung durch Deutschland. Zuletzt war er in Willingen. Als nächstes geht es nach Kronach.

„Echte Körper“ ist bis einschließlich Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 15 Euro, für Auszubildende, Schüler und Studenten 10 Euro und für Kinder bis sechs Jahre 4 Euro. Es gibt vonseiten des Ausstellers keine Altersbeschränkung.

Lesen Sie auch

Von Nadine Wolter