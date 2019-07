Hannover

Man stelle sich das einmal vor: kleine Fahrradtour, entlang an Spargelreihen, einem Kornfeld und einer Schafweide. Und das nicht draußen auf dem Dorfe, sondern mitten in Hannovers City. Unsinn? Wenn es nach Theresa Noeke und Mira Eggersglüß geht, zumindest denkbar. Die beiden Studentinnen der Leibniz-Uni zeigen genau diese Idee in der Ausstellung „ Hannover unlimited“, die am Donnerstag im Arne-Jacobsen-Foyer in Herrenhausen eröffnet worden ist.

Radikal, aber nicht unbedingt utopisch

Dahinter stehen Professor Christian Werthmann von der Uni und Ronald Clark von den Herrenhäuser Gärten. Die angehenden Landschaftsarchitektinnen und ihre Kommilitonen haben Visionen für ein lebenswerteres Hannover entworfen – bunte, manch radikale, aber nicht utopische Konzepte. Der Blick ging dabei auch auf die Kulturhauptstadtbewerbung und das Bemühen Hannovers, Innovation und Kreativität herauszukehren.

„Die Stärke des Projekts ist, dass wir völlig frei in unserer Themenwahl waren“, sagt Noeke, und Eggerglüß ergänzt, nicht alle Ideen könnten „morgen umgesetzt werden. Aber wir verstehen das als Anstoß.“ Spargel, Korn und Schafe also, in Geest, Börde und Aue, die sich eben nicht nur außerhalb der Stadt finden. Beraten hat die beiden unter anderem Hans Hoffmann, Stöckens letzter praktizierender Bauer, der selbst Schafe in der Stadt hält, wenn auch nicht so nah, dass man die Marktkirchenuhr lesen kann. Hoffmann findet die Idee „gar nicht so utopisch. Die Schafe sind nicht das Problem, eher die Menschen mit den Hunden.“

Hannovers verborgene Qualität: Hinterhöfe

Wo das Problem bei ihrer Vision ist, wissen Valentin Bauer und Lisa-Marie Lange eigentlich gar nicht. Sie haben innerstädtische Hinterhöfe inspiziert und sind auf jede Menge nutzbare Flächen gestoßen. Gewerbliche Hinterhöfe, in denen man auch nachts niemanden mehr stört, werden zu öffentlichen Begegnungs- oder Ruhezonen. „Man denkt immer, die Hinterhöfe werden genutzt, das stimmt aber gar nicht“, sagt Bauer. Für den Johannishof zwischen Osterstraße und Heiligerstraße haben er und Lange eine virtuelle Kinoleinwand in das Bild montiert. Woanders wird Basketball gespielt oder gechillt. „Das ist eine Qualität, die in Hannover schlummert.“

Ob es bunte, hohe Schirme für die Innenstadt sind, Kunstobjekte auf dem Mittellandkanal, Straßenumgestaltungen oder verkehrsberuhigende Kreuzungshappenings – vielleicht sind es solche frischen, uneingeschränkten Ideen, die eine Stadt zur Kulturstadt machen. Und vielleicht zur Kulturhauptstadt.

Bis zum 28. Juli ist die Schau der Masterstudierenden im Arne-Jacobsen-Foyer zu sehen, täglich von 11 bis 17 Uhr.

Von Uwe Janssen