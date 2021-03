Hannover

Aus den Schaufenstern des Historischen Museums blicken zahlreiche Gesichter der hannoverschen Prominenz den Spazierenden entgegen. Abgelichtet in Schwarz-Weiß mit bunten Farbklecksen im Gesicht und an den Händen gehören sie zur Kampagne „#FarbeGegenBraun – Gib Rassismus keine Chance“ von Behnush Martinez Hartmann.

Belit Onay, Hannovers Oberbürgermeister

Raus aus der Instagram-Blase

Im vergangenen Jahr hatte die Fotografin die Aktion ins Leben gerufen, um auf Rassismus aufmerksam zu machen und sich dagegen einzusetzen. Ihre Fotografien veröffentlichte sie auf ihrem Instagram-Kanal. Nachdem sie auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne; sein Farbklecks natürlich: grün) vor der Linse hatte, fragten sie weitere Persönlichkeiten der Stadtgesellschaft an, die sich an der Kampagne beteiligen wollten. Ihre Spenden gingen an die Stiftung gegen Rassismus.

Und da schließt sich der Kreis: Denn genau diese Stiftung veranstaltet seit dem 15. und noch bis zum 28. März, die internationalen Wochen gegen Rassismus. In diesem Rahmen wollte das Bürgermeisterbüro Martinez Hartmanns Fotografien aus der Instagram-Blase heraus in die analoge Welt holen.

Michael Fürst, Landesverbandschef der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen

Im Rahmen der Corona-Möglichkeiten

Doch das sei gar nicht so leicht gewesen. „Es standen viele Möglichkeiten im Raum“, erzählt die Künstlerin. „Wir wollten warten, bis der Lockdown vorbei ist, doch das dauert noch an“, sagt die Künstlerin. Deshalb sei eine Mitarbeiterin Onays auf die Idee gekommen, die Ausstellung einfach ins Schaufenster zu verlagern – und das direkt in der Altstadt. Ein riesiges Transparent mit einem Porträt der Fotografin selbst macht bereits von Weitem auf die kostenlose Ausstellung aufmerksam.

Die Fotografien von Martinez Hartmann werden noch mindestens drei bis vier Wochen in den Schaufenstern des Museums zu sehen sein, gegebenenfalls sogar bis in den Mai hinein, berichtet der Leiter des Sachgebiets Ausstellungen, Andreas Urban.

Von Monika Dzialas