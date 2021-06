Hannover

Es gab Pocken, Pest und Polio, Typhus und auch Syphilis. „Seuchen haben die Menschen begleitet, seit diese sesshaft wurden“, sagt Marcus Peter. „Auch in Hannover gab es bei Epidemien teils Tausende von Toten. Doch im kollektiven Gedächtnis hat das kaum Spuren hinterlassen.“

Der Kulturwissenschaftler, der mit dem Verein Theatrum Wissenschaft populär machen möchte, will das ändern: Sein Projekt „Corona-Ding“ soll jetzt einerseits an Hannovers historische Seuchen erinnern – andererseits aber auch die aktuelle Corona-Krise für die Nachwelt dokumentieren und helfen, die Folgen zu bewältigen.

Eine Pop-up-Ausstellung

Auf der Website www.corona-ding.de informieren Podcasts darüber, wie verheerend Krankheiten in der Vergangenheit wüteten. Oft gingen sie mit der Stigmatisierung bestimmter Gruppen einher. Teils riefen sie aber auch ungeahnte Solidarität auf den Plan – oder sie lösten Innovationsschübe aus: „Die Cholera-Epidemie im 19. Jahrhundert führte zu einem Ausbau der Kanalisation, und Corona brachte die Digitalisierung voran“, sagt Peter.

Zwischen Neustädter Kirche und Historischem Museum will Marcus Peter Info-Tafeln über Seuchen auf den Gehwegen installieren. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Herzstück des „Corona-Dings“ sind zwei gläserne Container, die jetzt neben der Neustädter Hof- und Stadtkirche stehen. Hier soll in den kommenden Wochen eine Pop-up-Ausstellung wachsen: „Wir möchten Menschen einladen, uns ihre Geschichte zu erzählen“, sagt Peter.

Besucherinnen und Besucher können Gegenstände abgeben, die für sie in der Corona-Zeit eine besondere Bedeutung bekommen haben: „Das kann eine selbst genähte Maske sein, ein Reiseprospekt der abgesagten Kreuzfahrt oder die Laufschuhe, mit denen jemand im Lockdown das Joggen angefangen hat“, sagt Peter.

Besucher geben Objekte ab

Die Objekte werden in den Containern ausgestellt. Die Leihgeber dürfen die Geschichten dazu auch in Videos dokumentieren. Auf Tafeln können sie außerdem mit Klebepunkten markieren, wie sie persönlich durch die Krise gekommen sind. Ein Teil der Exponate soll später vom Historischen Museum für die Nachwelt übernommen werden. „Wir bauen damit auch ein Archiv zur aktuellen Corona-Krise auf“, sagt Peter.

Das Projekt soll gezielt Schulklassen und Jugendgruppen ansprechen. „Kinder und Jugendliche hatten unter der Krise besonders zu leiden“, sagt Peter. In Workshops arbeiten sie mit Pädagoginnen in den Containern ihre Erlebnisse auf. „Diese sind fast ausgebucht“, sagt der 53-Jährige, „das Bedürfnis danach ist offenkundig groß.“ In Videoclips können die Jugendlichen auch mitteilen, was sie sich währen der Krise von Erwachsenen gewünscht hätten.

Stadtrundgänge zum Thema Seuchen

Parallel dazu bietet der Verein Blickpunkte jetzt Stadtrundgänge zur Seuchengeschichte in Hannover an. Die „Infectus“-Touren mit Musik- und Theatereinlagen starten an der Ruine der alten Nikolai-Pestkapelle an der Goseriede und führen übers Rotlichtviertel (Syphilis) zum Historischen Museum, wo derzeit eine Eiserne Lunge an die Polio-Epidemie und die Kinderlähmung der Nachkriegszeit erinnert. Sie enden am Neustädter Marktplatz – bei den Corona-Ding-Containern der Gegenwart.

Das „Corona-Ding“ ist auf dem Neustädter Marktplatz vom 28. Juni bis 11. Juli jeweils montags bis sonnabends von 16 bis 19 Uhr zu sehen. Infos über die Workshops gibt es unter (01 52) 06 29 41 50. Anmeldung zu den „Infectus“-Touren über www.infectus-hannover.de.

Von Simon Benne