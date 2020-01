Australiens Buschbrände – so erleben zwei betroffene Hannoveraner die Katastrophe

Hannover

Das erste, was Sheila Dierks von Australien gesehen hat, sind dichte Rauchwolken. Als das Flugzeug, in dem sie sitzt, Anfang Dezember zum Landeanflug auf Sydney ansetzt guckt die 20-Jährige aus dem Fenster. Grauweiße Schwaden steigen vom Land empor und vermischen sich mit den Wolken. Die letzten zwanzig Minuten vor der Landung verdunkelt sich das Fenster. „Der Rauch war so dicht, dass man nichts mehr sehen konnte“, erzählt die Lindenerin.

Sheila Dierks hat ihre Reisepläne mittlerweile geändert. Quelle: privat

Jarrod Saul braucht nur zwei Worte um zu beschreiben, wie letzten Wochen für seine Familie waren: „Sehr hart.“ Er ist 2011 von Australien nach Hannover gezogen. Er spielt Rugby, erst für Germania List, jetzt für Hannover 78. Seine Eltern leben auf einer Farm im einem kleinen Ort namens Kempsey in New South Wales, einem der beiden Bundesstaaten, in dem besonders viele Brände wüten.

Mit dem Caravan zur Tante

Vor anderthalb Monaten wurde allen Menschen in Kempsey geraten, den Ort zu verlassen. Die Buschbrände waren bis auf 50 Kilometer an die Kleinstadt herangerückt. Seine Eltern flohen mit einem Wohnwagen zu Sauls Tante und ließen die Farm zurück, erzählt der 27-Jährige.

Saul überlegte, zurück nach Australien zu fliegen, um seinen Eltern zu helfen. Sie rieten ihm davon ab. „Sie meinten, ich könnte jetzt nichts für sie tun. Entweder das Feuer treffe unser Haus und dann sei alles weg – oder eben nicht“, erzählt Saul. Am nächsten Morgen rief seine Mutter ihn an. Der Wind hatte sich gedreht. Die Farm stand noch. „Hätte der Wind noch anderthalb, maximal zwei Stunden weiter in unsere Richtung geweht, wäre es das gewesen.“

Jarrod Saul spielt Rugby in Deutschland – für Hannover 78 und das Nationalteam. Quelle: Privat

Mundschutz in Sydney

Seit September 2019 brennen Buschfeuer in Australien. Das wusste Sheila Dierks, als sie sich entschloss, nach Australien zu reisen. Die Zeit zwischen einem Freiwilligen Sozialen Jahr ( FSJ) und ihrem Studium wollte sie für eine siebenmonatige Reise durch Australien nutzen. Dass es so extrem wird, dass sie ihre Reisepläne ändern muss, damit hat Dierks nicht gerechnet. In Sydney ist die Lage nach ihrer Ankunft nicht gefährlich. Aber auch nicht normal. Es hängt davon ab, wie der Wind weht, ob die Luft halbwegs klar oder voller Rauch ist.

Fühlt sich an „wie in einem Aschenbecher“

An einem Tag, an dem sie eigentlich eine Stadttour machen wollte, ist es besonders schlimm. „Ich hab die Tür aufgemacht, ging raus und hab mich gefühlt als wäre ich in einem Aschenbecher“, sagt Dierks. Die Luft sei voller Rauch gewesen. Die Tour macht sie zwar trotzdem, aber sie sieht weder die Skyline der Stadt noch das Opernhaus. Viele Menschen tragen Mundschutz. Normalerweise sei der Himmel um diese Jahreszeit sehr klar, erzählen ihr Einheimische, die sie kennenlernt. Durch die Brände ist er oft grau. Sie erzählen ihr auch, wie wütend sie auf den Premierminister sind, nennen ihn „Koala Killer“. Milliarden Tiere sind umgekommen. Die Landschaft verwüstet. Überall sind Wut und Enttäuschung zu spüren. „Es trifft irgendwie jeden“, sagt Dierks.

Festivals werden abgesagt

Viele Dinge, die Dierks für ihre Reise geplant hatte, kann sie aufgrund der Brände nicht machen. Das Feuer hat Teile der Blue Mountains zerstört, ein von Eukalyptusbäumen bewachsenes Gebirge, das teils zum Unesco-Weltnaturerbe ausgerufen wurde. Sie sind eigentlich ein beliebter Ort zum Wandern. Ein Musikfestival, das die 20-Jährige besuchen wollte, wurde wegen der Brände abgesagt – wie die meisten in der Region. Auch entlang der Küste nach Melbourne zu reisen ist derzeit unmöglich. „Zu gefährlich“, sagt Dierks. Sie ist jetzt erst einmal nach Neuseeland geflogen – auch wegen der Feuer.

Saul checkt jeden Morgen die Nachrichten

In Deutschland checkt Saul derweil jeden Morgen nach dem Aufwachen die Nachrichten auf seinem Handy. Erst seinen lokalen Nachrichtensender aus der Region. Dann überfliegt er seine Facebook-Timeline, um zu schauen, welche seiner Freunde jetzt von den Flammen betroffen sind. Seine Eltern sind mittlerweile auf die Farm zurückgekehrt, sie haben Vieh, das versorgt werden muss.

Seit 18 Monaten kein „richtiger“ Regen

Mittlerweile sind mindestens 107.000 Quadratkilometer Land in Australien verbrannt. „Ich musste erstmal googeln, was das in Relationen ist“, sagt Saul. Es sei mehr als die Fläche Irlands. Im April hat er seine Eltern das letzte Mal in Kempsey besucht. Geregnet habe es damals nur einmal. „Es war genug Regen, um die Wäsche von der Wäscheleine reinzuholen, aber nicht so viel, dass ein Regenschirm nötig gewesen wäre“, sagt Saul. Mittlerweile habe es seit 18 Monaten nicht mehr ausreichend Regen in Kempsey gegeben. Die Wasserstelle für die Rinder seiner Eltern wird immer leerer. Die Feuer wüten derweil in anderen Teilen des Landes weiter.

Der Pegel der Wasserstelle auf der Farm von Jarrod Sauls Eltern sinkt. Quelle: Privat

„Ich bin extrem besorgt“, sagt Saul. Am schlimmsten sei für ihn, dass er nichts machen könne, außer zu warten, die Nachrichten zu lesen und zu hoffen, dass das Feuer irgendwann unter Kontrolle gebracht wird. Er ist momentan mit der Deutschen Rugby-Nationalmannschaft, für die er spielt, in einem Trainingscamp. Irgendjemand aus der Mannschaft fragt ihn jeden Tag nach Australien und wie es seiner Familie geht. Das tröste ihn, erklärt der Rugby-Spieler. Auch dass überall auf der Welt die Anteilnahme an der Feuerkatastrophe so groß sei, sei „heartwarming“, sagt Saul. Herzerwärmend.

Geänderte Reisepläne

Sheila Dierks hat Fotos gemacht von ihrem Landeanflug auf Sydney. Auf den Bildern sieht man dicke Rauchschwaden und den Flügel des Flugzeugs, in dem sie saß. Sie fühle mich schlecht, weil sie so viel hin und herfliege, sagt die 20-Jährige. „Man merkt, dass man irgendwie auch ein Teil des Problems ist.“ Ihre Reisepläne hat sie mittlerweile geändert. Nach Australien wird sie noch einmal kurz zurückkehren, ins bisher nicht von dem Feuern betroffene Brisbane. Dann geht es weiter nach Asien.

Das Foto hat Sheila während des Landeanflugs auf Australien gemacht –deutlich ist an den Rauchschwaden zu sehen, wie sich das Feuer durch die Landschaft frisst. Quelle: Sheila Dierks

