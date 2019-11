Südstadt

Nicht nur für sportliche Erfolge oder den Einsatz gegen Rassismus werden Schulen geehrt, sondern auch für soziales Engagement: Die Bismarckschule in der Südstadt von Hannover ist jetzt Partnerschule von SOS-Kinderdorf. Das entsprechende Schild hat Martina Vierkötter vom Verein SOS-Kinderdorf an Schulleiter Heinrich Frommeyer und Werte-und-Normen-Lehrerin Antje Keller überreicht. „Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und möchten auch in Zukunft die Zusammenarbeit fortsetzen“, kommentiert Direktor Frommeyer die Auszeichnung.

Das Partnersignet erhalten Schulen, die sich mehr als dreimal an einer der SOS-Kinderdorf-Campus-Aktionen beteiligt haben. Das Programm bietet neben Unterrichtseinheiten und Seminaren auch Berufsinformationstage, Exkursionen und Spendenläufe an. Die Schüler bekommen dadurch die Möglichkeit, sich mit gesellschaftlichen Werten zu beschäftigen, spannende Einblicke in die SOS-Kinderdorf-Arbeit zu gewinnen oder selbst Spenden für sozial Schwächere zu sammeln.

Experten in den Unterricht geholt

Die Bismarckschule hatte sich gleich mehrmals Expertise vom Verein SOS-Kinderdorf in den Unterricht geholt: Antje Keller hatte mit einer Kollegin in ihrer achten Klasse zum Thema Menschenwürde einen Referenten eingeladen, um über Grundbedürfnisse zu sprechen, im sechsten Jahrgang ging es in der Sonderdoppelstunde dann um Beziehungen und unterschiedliche Familienformen.

SOS-Kinderdorf setzt sich in 133 Ländern dafür ein, Kindern ein sicheres Zuhause zu geben, meist durch die Gründung sogenannter SOS-Kinderdörfer. In Entwicklungsländern werden oft Waisenkinder in diesen Dörfern untergebracht, in Deutschland ist es oft eine Zuflucht für Kinder, deren leibliche Eltern mit der Erziehung überfordert sind.

Von Saskia Döhner