Sido kommt mit Maske auf die Bühne. Nein, natürlich nicht mit seiner verchromten Totenkopfmaske, mit der er vor über 15 Jahren bekannt geworden ist – die hat er ja schon 2005 abgelegt. Nein, der Deutschrapper, der mit bürgerlichem Namen Paul Hartmut Würdig heißt, kommt am Montagabend ganz brav mit einer Mund-Nasen-Bedeckung zu seinem Auftritt. Doch rappen kann er damit nicht, weshalb er sie noch vor dem ersten Lied nur noch an einem Ohr befestigt und dann an den Mikrofonständer hängt.

Sido präsentiert alte und neuere Lieder

Das erste Lied – „Wie Papa“ – passt zu diesem braven Bild: „Ich bin dieser Rapper mit den Radiosongs“, heißt es darin und „Ich komme aus nem Drecksviertel / und ja, ich wohn jetzt im Speckgürtel“. Dass Sido schon seit Jahren nicht mehr der Gangster aus dem Ghetto ist, dessen Image er sich Anfang der Zweitausender angeeignet hat, ist nicht neu. Bekannt geworden mit Aggro Berlin und dem Lied „Mein Block“, rappt der 39-Jährige heute mit Andreas Bourani, Johannes Oerding oder Santos und sitzt als Coach in Castingshows.

Doch so ganz scheint er seinen Bad-Boy-Ruf nicht ablegen zu wollen. Neben Mainstream-Hits wie „Bilder im Kopf“, „Astronaut“ und „Tausend Tattoos“ spielt er auch Lieder aus seiner Gangster-Rap-Zeit, etwa den „Arschficksong“. Er muss eben alle Fans zufrieden stellen.

Sido will vor allem eines sein: nicht nett

Zwischen seinen Liedern scherzt er mit den Zuhörern, und auch hier will er vor allem eins sein: cool. Geschmacklose Witze gehören für ihn wohl dazu – er will eben um jeden Preis nicht nett wirken. Tut er nicht. So gar nicht. Über das von ihm häufig erwähnte Hupverbot, weil „im Krankenhaus nebenan Menschen sterben“, wie Sido mehrmals süffisant anmerkt, setzt er sich hinweg.

Und auch zu den Corona-Maßnahmen scheint der Berliner bewusst keine eindeutige Haltung beziehen zu wollen. Er macht sich über Attila Hildmann lustig, aber sagt auch: „Lasst euch nicht verrückt machen – vielleicht hat er Recht, vielleicht hat er nicht Recht. Ist doch auch egal.“ Wenn ihn jemand auf Corona anspreche, sage Sido: „Scheißegal, das Gesetz bedeutet nichts für mich / Ich geb‘ schon immer ‘n Fick drauf, was richtig ist“, beginnt er sein Lied „Schlechtes Vorbild“. Passend zum Songtitel raucht und trink er auf der Bühne. Dieses Image scheint ihm wichtig zu sein, auch wenn die Texte seiner aktuellen Alben oft sanft daherkommen.

Mit den etwa 1000 Autos beim ausverkauften Konzert auf dem Schützenplatz weiß der Hip-Hopper umzugehen. Abwechselnd animiert er zu Warnblinker, Lichthupe oder abwechselndem Blinken. Die Stimmung unter den Besuchern ist gut und wird am Ende nur getrübt, weil Sido das Konzert – wieder sehr brav – um Punkt 22 Uhr beendet.

Von Lisa Neugebauer