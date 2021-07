Wer in Hannover ein Auto anmelden will, muss sich zum Teil bis Ende August gedulden. Weil das vielen Bürgern zu lange dauert, schalten sie Zulassungsunternehmen ein. Doch auch hier läuft nicht alles reibungslos: Ein Unternehmer kritisiert die Kfz-Stelle der Stadt Hannover wegen Ungleichbehandlung.

Wer in Hannover ein Auto zulassen will, bekommt erst Ende August einen Termin in der Zulassungsstelle am Schützenplatz. Quelle: Katrin Kutter