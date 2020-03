Auto anmelden per Internet: iKfz in Hannover macht Probleme

Hannover

Bei der neuen Onlinezulassung iKfz für Fahrzeuge in Hannover gibt es Probleme. Mindestens seit Montagnachmittag können via Internet keine Neuzulassungen vorgenommen werden, auch bei Ummeldungen scheint es zu Schwierigkeiten zu kommen. Besonders bitter: Das neue Verfahren wurde seitens der Stadt erst Mitte Januar gestartet – und auch das schon wegen Softwarekomplikationen nach monatelanger Verspätung.

Anfang der Woche scheiterten Nutzer direkt nach dem Einloggen. Sobald auf den Start-Button für das Zulassungsverfahren geklickt wurde, wies der sichere Server die Verbindung zurück. Der HAZ sind mindestens zwei Fälle bekannt, in denen das neue iKfz-Verfahren in den vergangenen Tagen für Probleme sorgte. Auf Anfrage teilte die Stadt mit, dass es sich um „einen vorübergehenden Fehler“ gehandelt habe. Das gleiche Dilemma herrschte auch bei der Region. Seit Dienstagnachmittag funktionieren der Login mittels neuem Personalausweis und das Weiterleiten aber wieder.

Keine Verbindung zum Server

Egal, ob mittags, abends oder nachts: Aktuell kann iKfz in Hannover die Datenbank des Kraftfahrtbundesamtes nicht erreichen. Quelle: Peer Hellerling (Screeshot)

Doch die Probleme haben sich offenbar nur verschoben. Bei Neuzulassungen stoppt das System jetzt unvermittelt nach der Eingabe der Fahrgestellnummer des Neuwagens: Die Verbindung zur Datenbank des Kraftfahrtbundesamtes, in der die Zahlenfolge gegengeprüft werden soll, schlage fehl. Auf Twitter berichtet zudem ein Nutzer, seine geplante Ummeldung scheitere an der Abfrage etwaiger Gebührenrückstände. „Keine Antwort des Fachverfahrens empfangen“, meldet iKfz in seinem Fall.

Vermutlich liegen das alte und neue Problem nicht direkt bei der Stadt, sondern beim übergeordneten GoVConnect. So lautet der Name der Software, die von IT Niedersachsen, dem Rechenzentrum des Landes, bereitgestellt wird. Beim Einloggen wird das Innenministerium als Urheber der Datenabfrage angegeben. Auf HAZ-Anfrage wurde dort allerdings schon am Dienstagauf das bei iKfz federführende Wirtschaftsressort verwiesen. Dies wiederum gab als Antwort, es sei die Landeshauptstadt zu kontaktieren.

Schon vor iKfz-Start monatelange Probleme

Das iKfz-Verfahren ist Teil des bundesweiten Vorhabens, standardisierte Behördengänge künftig auch online abwickeln zu können. Im Herbst 2015 startete das Abmelden von Fahrzeugen, später kamen Wiederzulassungen hinzu. Im Oktober 2019 folgte der volle Umfang an Zulassungsangelegenheiten, doch wegen Schnittstellenproblemen verzögerte sich die Einführung unter anderem in Hannover um mehrere Monate. Seit 16. Januar bietet nun aber auch die Zulassungsstelle der Landeshauptstadt das Verfahren an. Doch bis auf Weiteres bleibt wieder nur der klassische Gang zur Zulassungsstelle – mit entsprechenden Wartezeiten. Der nächste freie Termin ist erst kommende Woche Freitag.

Von Peer Hellerling