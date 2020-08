Die Feuerwehr ist am Mittwochabend in der Südstadt zu einer Tiefgarage an der Hildesheimer Straße ausgerückt. Dort ist ein Auto in Brand geraten. Die Rettungskräfte evakuierten drei Gebäuden. Insgesamt 70 Personen mussten ihre Wohnung verlassen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.