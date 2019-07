Hannover

Eine 79-jährige Radfahrerin ist am Sonnabendnachmittag auf der Garkenburgstraße in Hannover-Mittelfeld von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte zuvor eine 22-jährige Autofahrerin der Seniorin die Vorfahrt genommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge Frau gegen 17.50 Uhr mit ihrem Alfa Romeo auf der Ahornstraße unterwegs. Bei ihrem Versuch, nach rechts auf die Garkenburgstraße abzubiegen, übersah sie die von rechts kommende Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Seniorin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ersthelfer soll sich als Zeuge melden

Um die Unfallursache genauer zu ermitteln, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Große Hoffnungen setzen die Beamten vor allem auf einen Ersthelfer, der sich kurz nach dem Unfall um die beiden Frauen gekümmert haben soll. Dieser Mann und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 18 88 zu melden.

Von Ingo Rodriguez