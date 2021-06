Hannover

Ein couragierter Fußgänger hat in Hannovers Innenstadt einen Betrunkenen dabei beobachtet, wie dieser einen Wagen aufbricht. Der Mann verfolgte am Sonnabend den Dieb, der ein Portemonnaie erbeutet hatte. Als der 26-Jährige an der Goethestraße merkte, dass jemand hinter ihm her war, warf er die Brieftasche weg. Und der Verfolger? Der schnappte sich die Geldbörse und legte sie zurück ins Auto.

„Wir suchen jetzt diesen hilfsbereiten Zeugen“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Denn: Der Mann wartete nicht auf die zwischenzeitlich gerufenen Beamten, sondern ging einfach wieder seiner Wege. Der betrunkene Täter hatte eine Seitenscheibe des Audi A1 Sportback gegen 11.20 Uhr mit einem Stein eingeschlagen. Die erbeutete Brieftasche lag auf dem Beifahrersitz.

Festnahme an der Glocksee

Während der unbekannte Zeuge sofort hinterher lief, rief ein weiterer Passant die Polizei. Aufgrund der Täterbeschreibung fassten die Ermittler den Verdächtigen wenig später an der Glocksee. Der 26-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,63 Promille und kam in Polizeigewahrsam. Als die Ermittler dann den aufgebrochenen Wagen kontrollierten, entdeckten sie das zurückgelegte Portemonnaie.

Im Rahmen der Ermittlungen suchen die Polizisten nun Zeugen – allen voran den anonymen und ehrlichen Helfer. Hinweise zur Tat, aber auch zum Unbekannten, werden beim Kommissariat Mitte unter Telefon (0511) 109 28 20 entgegengenommen.

Von Peer Hellerling