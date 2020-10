Autoaufbrüche in Hannover: Polizei nimmt zwei Serientäter fest

Hannover

Die Polizei hat eine kleine Serie von Autoaufbrüchen aufklären können. Aufgrund eines Zeugenhinweises gelang den Beamten am frühen Donnerstagmorgen die Festnahme von zwei Verdächtigen in Hannover-Wettbergen. Dabei stellte sich heraus, dass die Männer aus mindestens vier Fahrzeugen Werkzeug gestohlen hatten.

Der 24-jährige Zeuge hatte die beiden Aufbrecher gegen 3.10 Uhr in der Straße In der Rehre bemerkt, als er gerade mit seinem Hund Gassi ging. „Die beiden Männer brachen gerade eine Metallbox auf einem Mercedes Sprinter auf, in der sich Werkzeug befand“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Mit der Beute stiegen der 22- und 26-jährige Verdächtige in einen VW Caddy und fuhren davon.

Anzeige

Fluchtwagen kommt Polizei direkt entgegen

Noch auf dem Weg zum Einsatzort kam den Polizisten das besagte Fluchtfahrzeug auf der Hamelner Chaussee entgegen. Die Beamten verfolgten den kleinen Transporter noch bis zur Bergfeldstraße, dort stiegen die beiden Diebe unvermittelt aus und wollten zu Fuß fliehen. „Die Beamten nahmen die beiden aber vorläufig fest“, sagt Bertram. Im VW Caddy lagen zudem teures Werkzeug und andere technische Geräte, „bei denen es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Diebesgut handelt“.

Als die Beamten den Autoaufbruch in Wettbergen später mit weiteren Taten verglichen, stießen sie zudem auf Übereinstimmungen. „In mindestens drei weiteren Fällen“ geht die Polizei nun davon aus, dass der 22- und 26-Jährige dafür verantwortlich sind. Der Gesamtschaden der Autoaufbrüche konnte allerdings noch nicht ermittelt werden. Aber: „Allein im aktuellen Fall beläuft er sich auf mindestens 3000 Euro“, sagt Bertram.

Von Peer Hellerling