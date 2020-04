Hannover

Bei einem Zusammenprall zwischen einem Sprinter und einem Porsche Cayman am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 2, hat der Beifahrer des Transporters schwere Verletzungen davon getragen. Er wurde aus seinem Fahrzeug auf die Straße geschleudert. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest.

Wie die Polizei mitteilt, war der 30-jährige Fahrer des Sprinters um kurz vor 11 Uhr mit dem 55-Jährigen in Richtung Dortmund unterwegs. In Höhe der Raststätte Garbsen-Nord fuhr der Transporter auf der mittleren Spur. Plötzlich überholte ein 36-Jähriger in einem Porsche Cayman den Transporter auf der linken Seite. Der Porsche geriet dabei ins Schleudern und prallte seitlich gegen den Sprinter.

Anzeige

Anschließend rutschten beide Fahrzeuge gegen die Mittelschutzplanke. Der 55-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Transporter auf die Straße geschleudert und dadurch schwer verletzt. Beide Insassen des Transporters waren, nach den Ermittlungen der Polizei, nicht angeschnallt. Der Fahrer des Sprinters und der Fahrer des Porsches blieben unversehrt. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrspuren war die Autobahn zum Teil voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere HAZ+ Artikel

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner