Beamte der Polizeidirektion Hannover haben am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 2 einen Sattelzug gestoppt. Das Fahrzeug war an deren Verkehrsteilnehmern in Höhe Bothfeld aufgefallen, weil es in Schlangenlinien Richtung Berlin unterwegs war. Die weiteren Ermittlungen ergaben: Der 55-jährige Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 3,53 Promille.

Die Polizei hatte den Lastwagen gegen 7.30 Uhr auf den Parkplatz Varrelheide gelotst, um den Fahrer zu kontrollieren. Obwohl die Beamten wie vorgeschrieben den Mund-Nase-Schutz trugen, konnten sie in der Fahrerkabine deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab dann den Wert von 3,53 Promille.

Die Polizisten nahmen den Fernfahrer mit zur Dienststelle. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 55-Jährigen und untersagten ihm die Weiterfahrt. Sie verständigten zudem den Arbeitgeber des Mannes, der anschließend einen Kollegen nach Hannover schickte, um den Sattelzug abzuholen. Nach dem Abschluss aller Maßnahmen durfte der 55-Jährige die Wache wieder verlassen.

