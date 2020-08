Hannover

Beamte der Autobahnpolizei haben am Montagmittag an der Bundesstraße 522 auf einer Tank- und Rastanlage bei Garbsen einen völlig betrunkenen LKW-Fahrer gestoppt. Wie die Polizei mitteilt, war der 50-jährige Mann zuvor mit seinem Sattelzug auf der Autobahn 2 zwischen den Anschlussstellen Hannover-Lahe und Hannover-Bothfeld in Schlangenlinien gefahren, war beinahe gegen die Mittelleitplanke geprallt und hatte anschließend noch eine rote Ampel missachtet. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 3,19 Promille. Nun muss sich der Lastwagenfahrer wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Zeuge bemerkt chaotische Fahrweise

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 50-Jährige zuvor unter dem erheblichen Alkoholeinfluss auf der A 2 in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs, als ein 21-jähriger Zeuge gegen 12.20 Uhr auf seine chaotische Fahrweise aufmerksam wurde. Nach Angaben des Zeugen fuhr der Sattelzug nicht nur in Schlangenlinien. Kurz vor der Ausfahrt Langenhagen prallte das Fahrzeug demnach fast gegen die Mittelleitplanke. Als der Sattelzug auf die Bundesstraße (B) 522 in Fahrtrichtung Norden abgefahren war, verlangsamte der Fahrer schließlich auf Schrittgeschwindigkeit und kam teilweise auf die Gegenfahrbahn. Laut Polizei missachtete der LKW zuletzt an der Kreuzung der B 522 zur Straße Am Pferdemarkt eine rote Ampel und setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

LKW-Fahrer macht freiwilligen Alkoholtest

Laut Polizeisprecherin Natalia Shapovalova gelang es Beamten der Autobahnpolizei nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, den Sattelzug auf den Parkplatz der Tank- und Rastanlage in Garbsen zu lotsen und dort zu stoppen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab anschließend bei dem 50-Jährigen 3,19 Promille. Deshalb sei umgehend eine Blutprobe angeordnet worden, teilte die Polizeisprecherin mit. Außerdem ließen sich die Beamten den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein des LKW-Fahrers aushändigen. Seinen Sattelzug musste der sturzbetrunkene Fahrer aber auf dem Parkplatz stehen lassen. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Von Ingo Rodriguez