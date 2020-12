Autodiebe in Hannover gefasst: Polizeistreife blockiert Fluchtwagen

Hannover

Ein aufmerksamer Zeuge hat in Hannover-Linden einen Autodiebstahl vereitelt. Der Mann beobachtete zwei Verdächtige dabei, wie diese an der Südfeldstraße einen geparkten Wagen zu genau in Augenschein nahmen. Als die Polizei am Tatort eintraf, wollten die Täter noch fliehen – allerdings erfolglos. Möglicherweise sind die Männer sogar noch für einen weiteren Diebstahl in Stöcken verantwortlich.

Der Vorfall ereignete sich bereits vergangenen Mittwoch gegen 16.40 Uhr. Zwar hatte der Zeuge keinen direkten Autoaufbruch beobachtet, doch die beiden Personen an dem Audi A6 seien ihm sonderbar vorgekommen. „Sicherheitshalber verständigte der Zeuge die Polizei“, sagt Behördensprecher Michael Bertram.

Streifenwagen blockiert Fluchtwagen

Genau in dem Moment, als die Polizeistreife eintraf, ging die Alarmanlage des Audis los. Ein Verdächtiger stieg umgehend in einen wartenden Mercedes, doch die Ermittler stellten ihren Streifenwagen quer und blockierten so den Fluchtweg. Der 30-jährige Fahrer und dessen 35 Jahre alter Begleiter wurden festgenommen.

Weiterer Autodiebstahl in Stöcken ?

Im Mercedes entdeckten die Polizisten allerhand Werkzeug, das zum Aufbrechen und Stehlen von Autos genutzt wird. Noch am Donnerstag wurden die Männer einem Richter vorgeführt, dieser ordnete Untersuchungshaft für die beiden an. Darüber hinaus prüft die Polizei nun, ob die Verdächtigen ebenfalls am Mittwoch ein weiteres Auto in Stöcken gestohlen hatten.

Von Peer Hellerling