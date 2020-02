Hannover

Ein elfjähriger Junge ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Hannover schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Skoda-Fahrer das Kind beim Abbiegen in Linden-Mitte erfasst. Der Rettungsdienst musste den Schüler ins Krankenhaus bringen, die Ermittler suchen zudem Zeugen des Unfalls.

Der 40-jährige Skoda-Fahrer war laut Polizei stadtauswärts auf der Badenstedter Straße unterwegs. Gegen 8 Uhr wollte er bei grüner Ampel nach links in die Straße Am Lindener Berge abbiegen, musste jedoch zunächst ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren lassen. Im Anschluss bog der Skoda-Fahrer ab und erfasste dabei den Elfjährigen, der parallel zur Badenstedter Straße über die Fahrbahn Am Lindener Berge gehen wollte.

Polizei sucht Zeugen

„Der Junge musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak. Während der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Kreuzung kurzzeitig, im Berufsverkehr kam es zu geringen Behinderungen. Um die Ampelschaltung des Fußgängerüberwegs zum Zeitpunkt des Unfalls klären zu können, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Die Beamten sind erreichbar unter der Rufnummer (0511) 109 18 88.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling