Um den Schutz der Radfahrer in Hannover zu verbessern, hat die Polizei am Dienstag gezielt Autofahrer kontrolliert. Die Beamten der Fahrradstaffel achteten in der List darauf, ob der Mindestabstand beim Überholen eingehalten wird. Das Fazit: Fast jedes vierte Auto kam den Radlern zu nah. Nun sollen weitere Kontrollen folgen.