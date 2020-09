Autofahrer verliert Kontrolle: Ein Passant verletzt und acht Fahrräder beschädigt

Hannover

Ein 47-jähriger Autofahrer hat am Montag in der List wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Bei der Irrfahrt seines unkontrolliert weiterrollenden Autos wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Außerdem prallte der Wagen gegen sieben abgestellte Fahrräder und einen leeren Kinderwagen. Den vorübergehend bewusstlosen Autofahrer brachten Rettungskräfte nach einer Reanimation in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach den Besitzern der beschädigten Räder.

Auto schiebt sieben Fahrräder und einen Kinderwagen zusammen

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 47-Jährige mit seinem VW Touran gegen 15.50 auf der Lister Straße in Richtung Lister Platz unterwegs, als er in einem Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abkam und dort zunächst ein Verkehrsschild erfasste. Laut Polizei berührte das unkontrolliert fahrende Auto anschließend auch noch einen 65-jährigen Mann sowie sein Mountainbike. Zum Stehen kam der führerlose Touran erst, nachdem das Fahrzeug insgesamt sieben abgestellte Fahrräder, einen leeren Kinderwagen und einen Fahrradbügel zusammengeschoben hatte.

Ersthelfer und Rettungskräfte reanimieren bewusstlosen Autofahrer

Nach Angaben des Verkehrsunfalldienstes (VUD) der Polizei hatte der Autofahrer vermutlich wegen einer Erkrankung vorübergehend das Bewusstsein und damit auch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ersthelfer und Rettungsdienst reanimierten den 47-Jährigen noch am Unfallort, bevor er schließlich in ein Krankenhaus transportiert wurde. Der zuvor von dem VW erfasste Passant mit einem Mountainbike erlitt nach Auskunft der Polizei leichte Verletzungen. Wegen des Rettungseinsatzes war die Lister Straße bis etwa um 17.30 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt. Weil aus dem beschädigten Auto nach dem Aufprall gegen die abgestellten Räder Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde für die notwendigen Reinigungsarbeiten die Feuerwehr alarmiert.

Polizei sucht Besitzer der beschädigten Fahrräder

Die Polizei schätzt den an allen Fahrzeugen insgesamt entstanden Schaden auf rund 2400 Euro. Eigentümer der am Unfallort abgestellten Fahrräder melden sich unter Telefon (0511) 1091888.

Von Ingo Rodriguez