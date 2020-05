Hannover

a

In Limousinen vorfahren – ja, kennen wir von Preisverleihungen oder von Musikern vor Hintereingängen. Aber jetzt ist Corona, jetzt ist kultureller Ausnahmezustand, da muss man sich Sachen einfallen lassen wie Auto-Konzerte. Und so einer wie Alligatoah macht aus dem Riesenkompromiss seine eigene Introshow. Anstatt einfach von hinten auf die große Bühne zu kommen, fährt er kamerabegleitet und hutschwenkend in einem gelben Ford Taunus durch die Reihen der 1000 Zuschauervehikel, die gegen 80 Euro Standgebühr auf dem Schützenplatz parken dürfen.

Anzeige

Warnblinker an!

Mehr Tuchfühlung als halbwegs Tür an Tür wird es an diesem Abend nicht geben, aber um was geht es hier? Es geht um das Mindestmaß an konzertanter Gemeinsamkeit – „ein Statement“, wie Volvofahrer Hauke Jagau regionspräsidential in Parkreihe 4 nicht ohne Gefallen konstatiert. Es wird den ganzen Mai weitergehen, heute gibt‘s Rap durch die Windschutzscheibe, anderthalb Stunden, um 22 Uhr soll Schluss sein, die Anwohner und das Krankenhaus Siloah in Hörweite sollen hupfrei einschlafen. Es wird dann aber etwa 22.30 Uhr.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Hornsignal ist der neue Applaus, das Huplikum trötet seine Begeisterung. Denn das Hornsignal ist der neue Applaus, das Huplikum trötet seine Begeisterung. Ab und zu, wir sind beim Rapkonzert, natürlich Arme aus dem Fenster und wippen. Rhythmische Anteilnahme übernimmt die Warnblinkanlage. Scheibenwischer geht auch.

Alligatoah freut sich. Die begnadete niedersächsische Wortschleuder steht in senfgelber Kid-Creole-Montur mit Band auf der Bühne, von der man außer Schlagzeug nichts hört. Der Konzertsound wird in makelloser Qualität aufs Autoradio übertragen. Er witzelt sich zwischen seinen Songs durch die sonderbare Grundsituation. „Ihr könnt euch jetzt mal ungesehen am Sack kratzen“, sinniert er und schiebt passend zu seinem Müllsong „Lass liegen“ ein bisschen feinen Sarkasmus hinterher: „Autokonzerte sind etwas sehr Umweltfreundliches“. Die Selbstverpfleger in den 1000 Autos transportieren immerhin ihren mitgebrachten Müll auch wieder ab.

So lange die Batterien reichen

Die Stimmung ist gut, der gelbe Sänger hat alles im Griff. Blinker links, Blinker rechts, alle sind dabei, so lang die Autobatterien mitmachen. Auf der Bühne gibt es Strom aus der Dose, an Licht wird nicht gespart, die Leinwände an der Bühne zeigen bis hinten, was an der Rampe passiert. Alligatoah arbeitet mit Fahrern und Beifahrern („Ihr seid hoffentlich alle aus einem Haushalt ...“) und tobt sich mit seiner abermals formidablen Band aus, faselt qualifizierten Blödsinn und hebt dann wieder zu seiner Mischung aus rasenden Wortkaskaden und fast schlagerartigen Refrains an. Er hat sich auch in Hannover eine treue, große Fangemeinde erspielt, auch das Zusatzkonzert am Folgeabend ist ausverkauft und wird wieder rund 1000 Fahrzeuge auf dem Schützenplatz versammeln.

In den Autos wird gepicknickt und diskutiert, Autokinogefühl, wenn einem ein Lied nicht gefällt, man kann auch mal NDR Info hören. Tut hier den Hupzeichen zufolge aber niemand. Die Fenster dürfen ein Fünftel aufgemacht werden, wer zur Toilette will, muss die Maske aufsetzen und in der Warteschlange Abstand halten. Ein paar Sicherheitsleute fahren mit dem Fahrrad durch die Reihen, damit die Fans vor lauter Freude nicht doch aussteigen und tanzen.

Scheinwerfer statt Handydisplays

Um 21.30 Uhr wirken auch die Frontscheinwerfer – die Handydisplays der Autokonzerte. Alligatoah singt: „Is' kein Problem, dass wir jetzt kurzfristig das Date vertagen. Ich wollte eh grad stundenlang umsonst im Regen warten“. Regen? Wäre hier auch egal, wenn zum Open-air-Konzert jeder sein eigenes Dach mitbringt.

Kann man machen. Veranstalter Nico Röger sagt: „Ich bin dankbar, dass wir überhaupt was machen dürfen.“ Das hat er zumindest an diesem Abend mit den Künstlern und Zuschauern gemeinsam. Hup, Hup, Hurra.

Zur Galerie Alligatoah auf dem Schützenplatz

Lesen Sie auch:

Pocher-Show bei der Autokultur: „Endlich mal Abwechslung von Corona“

Von Uwe Janssen