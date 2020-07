Herr Perau, was macht mehr Spaß – ein Konzert vor Menschen oder vor Autos, in denen Menschen sitzen?

Das ist überhaupt kein Vergleich. Einige Künstler tun sich ja auch richtig schwer damit, vor Autos aufzutreten. Auch für uns war es bei unserem ersten Konzert anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, man sieht die Menschen ja nicht. Nach zwei Liedern auf der Bühne bin ich deswegen dann erstmal heruntergegangen von der Bühne, um den Leuten in die Augen zu gucken.

Und?

Also es hatte noch keiner den Radiosender gewechselt (lacht). Nein, im Ernst, ein höheres Maß an Euphorie kann man sich gar nicht vorstellen, viele hatten ihre Autos mit Schals und T-Shirts geschmückt. Irgendwo lugte ein Paar Klatschehände aus dem Autodach.

Was ist am schwierigsten für die Band während eines Autokonzerts?

Man droht, den Kontakt zu den Leuten in den Autos verlieren, deswegen bin ich auch immer wieder nach unten gucken gegangen – ob die noch bei der Sache sind. Und man kommuniziert anders, statt Beifall gibt es eben Lichthupe oder richtiges Hupen.

Die Zuschauer hören die Bands über ihr Autoradio, wie hört sich die Band denn selbst auf der Bühne?

Nur über Kopfhörer, wenn man die abnimmt, hört man nur die Instrumente, der Gesang geht unter. Es stehen keine großen Boxen auf der Bühne. Das war für uns nach 32 Jahren völlig neu. Wir waren daher vor dem ersten Auftritt ziemlich aufgeregt – und konnten wegen der Kontaktbeschränkungen durch Corona nicht mal vorher proben. In den Autos ist der Sound dafür richtig gut, Willi Dammeier, der das Ganze Backstage abmischt, hat einen richtig guten Job gemacht.

Backstage am Mischpult Willi Dammeier. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wie sieht es denn abseits der Autokonzerte gerade für Sie aus?

Sehr mau, ich bin der einzige in der Band, der seit über 30 Jahren keinen „richtigen“ Job hat, sondern von der Musik lebt. Ich spiele 120 bis 130 Konzerte im Jahr, das ist das, womit ich Geld verdiene. CD-Verkäufe bringen nicht mehr so viel. Ich habe innerhalb einer Woche 42 Konzertabsagen bekommen. Das war hart. Aber dann haben sich auf einmal Menschen aus meinem Heimatdorf gemeldet, und gefragt, ob ich vor einem Altenheim ein Konzert für die Bewohner und Bewohnerinnen spielen kann – mittlerweile sind bis Ende September 50 davon geplant. Das war meine Rettung, nicht so sehr finanziell – das Ganze gehört zu dem spendengeförderten Projekt Klang und Leben – sondern emotional. Man kam sich so nutzlos vor, ohne auftreten zu dürfen.

Soundcheck am Nachmittag: Man trägt Kopfhörer. Quelle: Tim Schaarschmidt

Von Nadine Wolter