Die drei haben Cola und Popcorn mitgebracht. So fahren wir in Schlangenlinien zwischen Flatterbändern hindurch. Menschen in Warnwesten winken uns mit Leuchtstäben auf unseren Stellplatz. Eigentlich sind meine drei Töchter in einem Alter, in dem man sich von gar nichts beeindrucken lässt. Doch als sie die Riesenleinwand sehen, sind sie doch angetan, im Rahmen ihrer Möglichkeiten: „Cool hier“, sagen die drei. Es ist ihr erster Besuch im Autokino.

„Sehr gut angenommen“: das Autokino auf Parkplatz P 29. Quelle: NANCY HEUSEL

Ins kollektive Gedächtnis ganzer Teenie-Generationen ist das Autokino eingegangen als Ort schlüpfriger Intimitäten. Aber das war vor Corona und lange vor dem großen Autokinosterben. Jetzt stillt eine Frau im Auto nebenan ihr Baby, und das Autokino ist der große Krisengewinnler. Seit dem 8. Mai gibt es am Messegelände regelmäßig Vorstellungen. Jeden Abend, wenn sich die Dämmerung über Parkplatz P 29 senkt, verwandelt sich eine öde Stellfläche bei Ikea in eine Mischung aus Isolierstation und Kulturpalast.

Der Vater sitzt leider hinten

Leider hat eine Mehrheit im Auto mit 3 zu 1 Stimmen entschieden, dass ich hinten sitzen muss. Und das, obwohl ich mit 1,94 Meter der Längste im Caddy bin. Die Leinwand ist groß, aber sie hängt hoch. Wenn ich etwas sehen will, muss ich mich fast waagerecht auf den Rücksitz legen. Andere holen sich ihren Corona-Rücken im Homeoffice auf dem harten Küchenstuhl. Ich hole ihn mir im Autokino.

Zwischen Nostalgie und Neuland: das Autokino am Messegelände. Quelle: NANCY HEUSEL

Es gibt 360 Stellplätze. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, sagt Dennis Winschuh, Projektleiter bei der Agentur Event it, die das Autokino gemeinsam mit Hannover Concerts organisiert. „Etwa 80 Prozent der Vorstellungen sind ausverkauft“, sagt er. Die Betreiber haben ihr Autokultur-Programm jetzt sogar erweitert. Das ist nur möglich durch potente Sponsoren wie Enercity und Rossmann. Auch die HAZ unterstützt das Projekt. Das Feedback der Besucher sei gut, sagt Winschuh: „Die Jüngeren kennen Autokino ja oft gar nicht mehr.“ Was für die einen Nostalgie ist, ist für die anderen Neuland.

Autokino: Das sind die Filme im Mai Vorstellungen am Messegelände: Freitag, 15. Mai: Jumanji – Next Level (erste Vorstellung), Der Unsichtbare (zweite Vorstellung) Sonnabend, 16. Mai: Das perfekte Geheimnis (erste Vorstellung), Zombieland – Doppelt hält besser (zweite Vorstellung) Sonntag, 17. Mai: Joker Montag, 18. Mai: Lindenberg – Mach Dein Ding! Dienstag, 19. Mai: Le Mans 66 – Gegen jede Chance Mittwoch, 20. Mai: Nightlife (erste Vorstellung), 21 Bridges (zweite Vorstellung) Donnerstag, 21. Mai: The Gentlemen (erste Vorstellung), Bad Boys for Life (zweite Vorstellung) Freitag, 22. Mai: 25 km/h (erste Vorstellung), Knives Out (zweite Vorstellung) Vorstellungen auf dem Schützenplatz (Kinderkino): Sonnabend, 16. Mai: Willkommen im Wunderpark Sonnabend, 23. Mai: Eiskönigin 2 Sonntag, 24. Mai: Der König der Löwen Sonnabend, 30. Mai: Spione Undercover Sonntag, 31. Mai: Ostwind – Aris Ankunft Das Programm wird von den Veranstaltern stetig erweitert, in Kalenderwoche 21 folgen weitere, zum Beispiel Filmklassiker.

Das Autokino am Messegelände hat 360 Stellplätze – und oft sind die Vorstellungen ausverkauft. Quelle: NANCY HEUSEL

Ein Ticket für einen Pkw mit zwei Personen kostet 23 Euro, Kinder kosten je fünf Euro extra. „Lediglich gemeinsam im Haushalt lebende Kinder dürfen mitgebracht werden“, steht auf unserem Ticket. Aussteigen darf man nur zum Pinkeln oder im Notfall, und auch dann nur mit Maske. Der Seuchenschutz diktiert die Geschäftsbedingungen. Aber Egal. Kino hat schon immer Illusionen verkauft, und Autokino verkauft in diesen Zeiten die Illusion von Normalität. Es stillt die Sehnsucht nach kleinen kulturellen Fluchten aus dem Corona-Alltag. Ein Fall von Autosuggestion sozusagen.

„Cool": der Blick aus unserem Caddy auf die Leinwand am Messeparkplatz. Quelle: Simon Benne

Diesmal läuft „A Star is born“. In dem Film entdeckt ein Rocksänger das Talent einer Kellnerin, sie wird zum Star, er geht kaputt, säuft, kriegt Gehörprobleme und bringt sich um. So richtig was Fröhliches also für triste Tage. Bald klebt Popcorn zwischen meinen Sitzen, und Cola plörrt über mein Armaturenbrett. Aber meine Töchter trällen die Filmmusik mit. Die Stimmung ist gut, und ich sage nichts. Über dem Abend schwebt für mich sowieso eher die bange Frage, ob die Autobatterie es mitmacht, wenn das Radio mit der Tonübertragung gut zwei Stunden lang läuft.

Am Ende springt der Wagen aber an, wir fahren durch die Dunkelheit heim. Wie war‘s, Kinder? „Guttt.“ Teenager klingen so, wenn sie euphorisch sind. Die Generation Youtube findet Autokino also klasse. Oder zumindest besser als gar kein Kino. Und das mit meinem Rücken wird schon wieder.

Von Simon Benne