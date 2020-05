Hannover

„Das ist das Abgefahrenste, was wir je gemacht haben“, sagt Oliver Perau. Mag man ihm glauben, denn der Sänger und seine Band Terry Hoax sind normalerweise Fans mit Hang zum Schwitzen, Klatschen und Tanzen gewohnt, eng stehend und auf Tuchfühlung. Doch hier auf dem Schützenplatz blickt er auf Blech, Scheinwerfer und Gesichter hinter Windschutzscheiben. Es ist mal wieder Autokonzert auf dem Schützenplatz, den vierten Tag hintereinander. Es ist etwas luftiger besetzt als bei Oliver Pocher und zweimal Alligatoah zuvor, aber die Kulisse hat trotzdem gut 30.000 PS.

Stagediving in Corona-Zeiten

So ganz mag sich Perau auch mit dem Ausblick von der Bühne nicht zufrieden geben. Immer wieder klettert er die kleine Leiter, die auf den Parkplatz führt, herunter und läuft – im Fahrrad-T-Shirt – singend zwischen den Autos umher, das Stagediving der Corona-Krise. Aber auch hier gilt für die Fans: nur angucken, nicht anfassen. Wer was zu sagen hat, hupt hier sowieso eher. Es wird viel gehupt.

Anzeige

Der Funke springt über

Auf der Leinwand sieht man von alldem nichts, von ein paar Kameraschwenks über den Platz mal abgesehen. Auf der Leinwand ist ein ganz normales Rockkonzert zu sehen und in bester Qualität durchs Autoradio zu hören. Zu diesem Eindruck trägt auch bei, dass die fünf Männer sich ins Zeug legen, als wenn’s kein Morgen gäbe. Den Funken überspringen zu lassen, war immer schon ihr Spezialgebiet, und das können sie auch hier. Und siehe da, nach einer Dreiviertelstunde singt der große Fahrgastzellenchor vernehmlich die Refrains mit. Seit kaum zwei Wochen weiß die Band, dass sie hier spielen wird. Und man merkt ihnen die Freude an, überhaupt etwas tun zu können – als Musiker, die statt auf Tournee zu sein, zum Warten gezwungen waren. Da muss auch mal was raus. Mit dem hoaxschen Dampfrock geht das sehr gut zusammen. Es laufen die Gespräche für eine Zusatzshow. Nach diesem Sonntagskonzert kann die Empfehlung nur lauten: machen!

Weitere HAZ+ Artikel

Zur Galerie Lokalmatadoren bei der Autokultur-Reihe: Terry Hoax begeistern ihre Fans in den Fahrzeugen.

Weitere Konzerte in der Autokultur-Reihe sind Völkerball am 1. Juni, die Pochers (Zusatzshow) am 2. Juni, der „Macht Worte“-Poetryslam am 17. Juni, Versengold am 26. Juni.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Janssen