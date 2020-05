Hannover

Der Kontrast könnte größer kaum sein: Oliver und Amira Pocher sitzen auf zwei Sesseln auf der Bühne, die 17 mal zwölf Meter misst, links und rechts zwei riesige Leinwände. Zu sehen gibt es also viel, zu hören ist auf dem Schützenplatz dagegen wenig. Gedämpft dringen die Stimmen des Entertainer-Ehepaars aus den Autoradios von rund 1000 Fahrzeugen. Auch das Lachen der Besucher ist hin und wieder durch die halb geöffneten Autofenster zu hören, denn gehupt werden darf nicht. Wird’s aber trotzdem, manchmal zumindest.

Mit der Liveaufzeichnung seines Podcasts „Die Pochers hier“ hat das Paar am Donnerstagabend die neue Veranstaltungsreihe Autokultur mit Konzerten, Comedy und Kino in Hannover eröffnet. „Das ist für die Menschen in dieser Situation mal etwas ganz anderes“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay bei der Eröffnung.

Im Porsche in der dritten Reihe

Ähnlich sehen es die Besucher. „Es ist ja eh nichts anderes los, und wir sind froh, endlich mal Abwechslung von Corona zu haben“, sagt Emanuel Strüber, der mit seiner Freundin Aliki Terzis gekommen ist. Im weißen Porsche, Baujahr 1976, parken sie in der dritten Reihe. „Ich bin Fan von Pocher, weil er auch mal austeilt und kein Blatt vor den Mund nimmt“, sagt Strüber.

Ein Oldtimer für Olli: Aliki Terzis und Emanuel Strüber sind im Porsche angereist. Quelle: Samantha Franson

Als richtige Fans würden sich Anne Kosoburd und Vanessa Preuß dagegen nicht bezeichnen. „Aber man hat ja ohnehin nichts zutun“, sagt Preuß. Außerdem – und davon berichten viele Besucher – seien sie in den vergangenen Wochen aufgrund von Instagram-Videos auf Pocher aufmerksam geworden. Nach seinem öffentlichkeitswirksamen Streit mit dem Schlagersänger Michael Wendler hat sich der gebürtige Hannoveraner nun Influencer vorgenommen und ätzt in seinen Videos gegen junge Frauen, die Gewinnspiele bei Instagram bewerben. „Für uns ist die Corona-Welle also auch die Pocher-Welle“, sagt Preuß und lacht.

Podcast gegen die Corona-Langeweile

Das ist kein Zufall: Der Podcast sei aus der Langeweile in der Pandemie heraus entstanden, sagt der Comedian. Folge sechs wird nun erstmals vor Publikum live aufgezeichnet. Das Gespräch des Paares auf der Bühne dreht sich hauptsächlich um Pochers Stänkereien in den sozialen Netzwerken, daneben geht es mal um das Gewicht von Amira Pocher, mal um OB Onay, „den Türken“, wie Pocher sagt.

Extra aus Halle und Dresden nach Hannover gekommen: Aileen Köntopf und Luisa Fehle. Quelle: Samantha Franson

Viele Witze mit Lokalbezug baut er allerdings nicht ins Programm ein – das kommt auch bei Aileen Köntopf und Luisa Fehle gut an. Denn die Freundinnen sind extra aus Halle an der Saale und Dresden angereist. „Wir hören den Podcast gern und mögen einfach seine direkte Art“, sagt Köntopf. Die kann bei Pocher wohl niemand bestreiten.

Die nächste Veranstaltung der Reihe Autokultur, die noch nicht ausverkauft ist, ist das Konzert von Terry Hoax am Sonntag, 10. Mai, um 20 Uhr. Tickets gibt es auf www.tickets.haz.de.

Zur Galerie Mit einer Liveaufzeichnung ihres Podcasts haben Oliver und Amira Pocher die neue Reihe Autokultur in Hannover eröffnet. In 1000 Autos versammelten sich die Besucher dafür auf dem Schützenplatz. Und alle waren sich einig in ihrer Dankbarkeit für die Abwechslung in der Corona-Zeit.

Von Johanna Stein