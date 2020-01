Hannover

Sieben Städte wollen die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) im Jahr 2021 ausrichten, nur drei schaffen es in die nächste Runde. Am Donnerstag hat die hannoversche Delegation aus Vertretern von Stadt- und Regionsverwaltung sowie der Messe AG ihr Bewerbungskonzept in Berlin präsentiert. Ob Hannover überzeugt hat und in die nächste Runde einzieht, gibt der Verband der Automobilindustrie ( VDA) Ende des Monats bekannt. Mit den drei ausgewählten Städten wird der Verband weitere Gespräche führen und konkrete Vertragsverhandlungen aufnehmen. Welche Stadt am Ende das Rennen macht, entscheide sich in den kommenden Monaten, teilt der Verband mit.

Die hannoversche Delegation präsentiert ihr IAA-Konzept in Berlin: Martin Koers (v.li.), Geschäftsführer VDA, Hauke Jagau, Prof. Stephan Rammler, Zukunftsforscher, Jochen Köckler (Messe AG). Marcus Eibach (Messe AG), Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette, Hildegard Müller (designierte Präsidentin des VDA). Quelle: privat

IAA soll in der Stadt erlebbar sein

Zu den weiteren Bewerbern zählen Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. „Das Rennen ist offen“, sagt VDA-Geschäftsführer Martin Koers. Es gebe keine Vorfestlegung zum derzeitigen Zeitpunkt. Die neue IAA solle sich grundlegend wandeln und Ideen für eine „nachhaltige individuelle Mobilität“ vorstellen. IAA-Besucher sollen die Ausstellung bereits bei der Ankunft in der Austragungsstadt am Bahnhof und am Flughafen erleben, sagt der Verbandschef.

„Unsere Ideen haben Interesse gefunden“, resümiert Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) die Präsentation in Berlin. Auch Messechef Jochen Köckler gibt sich optimistisch. „Spannend, offen und konstruktiv“ sei das Gespräch mit der Jury verlaufen. Die Vorstellung des Konzepts dauerte rund eine Stunde, danach haben die Vertreter des VDA eine halbe Stunde lang Fragen gestellt.

Keine PS-Show geplant

Hannover will unter dem Grünen-Oberbürgermeister Belit Onay keine Leistungsshow von PS-Protzen organisieren. Vielmehr soll die IAA zeigen, wie verschiedene Fortbewegungsmittel – Fahrrad, Auto, Stadtbahn – in einer modernen Großstadt ineinandergreifen. Als Trumpf sieht die Messe AG ihr weiträumiges Ausstellungsgelände, das mit seinem geplanten 5-G-Mobilnetz beste Voraussetzungen für automatisiertes Fahren bietet.

Lesen Sie mehr

Von Andreas Schinkel