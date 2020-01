Berlin

Die nächste Automesse IAA wird nicht in Hannover stattfinden. Der Verband der Automobilindustrie ( VDA) will sich in den nächsten Wochen zwischen den Kandidaten Berlin, Hamburg und München entscheiden. Man werde mit diesen drei Bewerbern konkrete Verhandlungen aufnehmen, teilte der VDA-Vorstand am Mittwoch mit. Aus dem Rennen sind damit auch Köln, Stuttgart und der bisherige Gastgeber Frankfurt.

Die Veranstalter wollen die Messe von einer reinen Autoschau zu einem Impulsgeber für neue Mobilitätskonzepte verwandeln. Damit reagiert der VDA auch den deutlichen Rückgang bei Ausstellern und Besuchern. Bei der letzten Internationalen Automobilausstellung fehlten viele prominente Marken. Die sieben Bewerber hatten ihre Konzepte in der vergangenen Woche in Berlin präsentiert.

Die Deutsche Messe hatte sich schon im Vorfeld keine großen Hoffnungen auf Zuschlag gemacht, weil der VDA erkennbar in eine größere Metropole strebte. „Wir nehmen die Entscheidung sportlich“, sagte Vorstandschef Jochen Köckler. „Wir und können stolz darauf sein, dass Landeshauptstadt, Region, Messe und alle beteiligten Partner in kürzester Zeit ein zukunftsfähiges und mutiges Konzept für die IAA auf die Beine gestellt haben.“

Lesen Sie auch

Von dpa