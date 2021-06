Hannover

Die Polizei geht weiter gegen die Autoposer-Szene in Hannover vor. Am Mittwoch kontrollierten die Beamten in der gesamten Innenstadt zahlreiche PS-starke Fahrzeuge und zogen dabei zwei direkt aus dem Verkehr. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler einen Mercedes AMG, weil dessen Fahrer zuvor an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen haben soll. Außerdem läuft die Fahndung nach einem PS-Protz, der spätabends mit mehr als 200 Stundenkilometer durch die City raste.

Während des Schwerpunkteinsatzes am Mittwochabend postierten sich die Beamten an sämtlichen beliebten Treffpunkten der Autoposer – darunter die Osterstraße, der Bahntunnel an der Fernroder Straße und die Brühlstraße. „Es werden immer wieder hochmotorisierte Pkw im Stadtzentrum auffällig, die durch starkes Beschleunigen oder riskante Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer und Anwohner belästigen oder gefährden“, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz.

Riskantes Überholen über alle Spuren

Bei dem beschlagnahmten Auto handelt es sich um einen Mercedes E64 AMG. Nach Herstellerangaben verfügt das Coupé über 435 PS und kostet mindestens 86.000 Euro. Der 28-jährige Fahrer soll laut Polizei gegen 21.45 Uhr über die Brühlstraße gerast sein. „Er überholte dabei diverse Autofahrer in riskanter Weise mehrfach über alle drei Fahrspuren“, sagt Niemetz. Am Friederikenplatz sei der Mann dann mit seinem AMG umgekehrt und erneut losgerast. Die Staatsanwaltschaft stufte das Verhalten als verbotenes Rennen ein.

Mit Tempo 200 am Raschplatz

Erfolgreich vor der Polizei fliehen konnten hingegen mutmaßlich zwei südländisch aussehende Männer an Bord eines schwarzen Mercedes CLS 63 oder C63 der AMG-Linie. Laut Niemetz kam der unbekannte Fahrer gegen 21.45 Uhr derart aus der Rundestraße geschossen, dass er beim Abbiegen auf die Hamburger Allee ins Driften kam. „Danach raste er über die Raschplatzhochstraße davon“, sagt sie. „Aufgrund der extrem hohen Geschwindigkeit von geschätzt mehr als 200 km/h war eine Verfolgung nicht möglich, ohne Unbeteiligte zu gefährden.“ Nun hoffen die Beamten im Nachhinein unter Telefon (0511) 109 28 20 auf Zeugenhinweise.

Gestoppt wurden allerdings zahlreiche andere PS-Boliden: Schon gegen 18 Uhr legten die Beamten an der Goethestraße einen Bentley Continental GT still, weil unter anderem illegal am Fahrwerk herumgeschraubt worden war. Das Luxusauto hatte sogenannte Spurplatten, damit die Räder weiter herausragen. Außerdem entdeckten die Polizisten lackierte Heckleuchten. Das wurde 50 Minuten später auch einem Mercedes CLS an der Braunstraße zum Verhängnis: Bei ihm waren nicht nur die Rücklichter, sondern auch die Scheinwerfer lackiert. Damit erlosch ebenfalls die Betriebserlaubnis.

Vier lärmende PS-Protzer gestoppt

Abgesehen von getunten Fahrzeugen war vor allem enormer Lärm das Problem. An der Fernroder Straße nutzte ein 19-Jähriger den Bahntunnel als Schallverstärker für seine Mercedes AMG S-Klasse. Die Beamten ermahnten den jungen Mann aus Seesen (Kreis Goslar) und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Darüber hinaus wurde ein lärmender Audi S7 an der Osterstraße gestoppt, ein RS4 an der Hamburger Allee und eine Mercedes AMG C-Klasse an der Celler Straße. Die Polizei hat weitere Kontrollen angekündigt.

Von Peer Hellerling