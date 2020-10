Hannover

Die sogenannte Autoposer-Szene hat in Hannover offenbar einen neuen, regelmäßigen Treffpunkt gefunden. Seit einigen Wochen versammeln sich die Fans von aufgemotzten Autos freitags im Park&Ride-Parkhaus an der Straße Jädekamp in Marienwerder – zum Ärger der regelmäßigen Nutzer der Stellflächen. Sie beschweren sich über zurückgelassenen Müll, Pöbeleien und Missachtung der geltenden Corona-Bestimmungen.

Autoposer treffen sich in Marienwerder

Dass sich im und rund um das Parkhaus etwas Ungewöhnliches zuträgt, war auch an diesem Freitag schon von Weitem zu bemerken. Immer wieder fuhren Autos mit röhrenden Motoren die Auffahrt hoch. Vom Dach des Parkhauses dröhnte Musik, der Geruch von Shisha-Tabak lag in der Luft. Fast alle Parkbuchten des Parkhauses mit insgesamt 300 Plätzen waren bereits um 20 Uhr belegt – viele davon von Fahrzeugen aus der Tuningszene, einige auch mit auswärtigen Kennzeichen, beispielsweise aus Minden, Stadthagen oder Hameln.

Einige Fahrer hatten es sich zwischen ihren blitzenden Golfs, Audis und Porsches auf Klappstühlen bequem gemacht. Andere zogen bewundernd von Wagen zu Wagen und machten Fotos. Wieder andere standen in größeren Gruppen zusammen, einen Energydrink in der einen und die Shisha-Pfeife in der anderen Hand. Vor dem Parkhaus stand an diesem Freitag offenbar ein ziviler Streifenwagen der Polizei.

Berufspendler beschweren sich über Müll

Für die Tuning-Szene, die sich lange Jahre immer freitags an einer Tankstelle an der Vahrenwalder Straße getroffen hatte, ist das Parkhaus ein idealer Treffpunkt. Es liegt verkehrsgünstig unmittelbar an der Bundesstraße 6, es ist kostenlos zu benutzen, und eine Tankstelle für die Versorgung mit Getränken ist auch in der Nähe.

Stefan H. ist Berufspendler und nutzt das Parkhaus Jädekamp regelmäßig, um von dort an der Haltestelle Wissenschaftspark in eine Stadtbahn zu steigen. „Wenn man nach der Spätschicht am Parkhaus ankommt, um zu seinem Auto zu gehen, wird man teilweise beschimpft, oder es kleben Reste von Hamburgern am Wagen“, berichtet er der HAZ. Hinzu komme, dass die meist jugendlichen Teilnehmer der Treffen teils stark alkoholisiert seien und trotzdem in ihre Autos stiegen, wenn die Feier vorbei sei. „An die eigentlich vorgeschriebenen Corona-Regeln hält sich dort auch niemand“, sagt er. Mehrfach habe er bereits die Polizei in Stöcken über die Treffen informiert. Geändert habe das aber bislang nichts.

Auch den Betreiber des Parkhauses hat der Berufspendler angeschrieben, ohne bislang eine Antwort erhalten zu haben. Das Park&Ride-Gelände am Jädekamp wird von der Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH (Infra) betrieben. Dort ist das Problem bekannt. Zunächst habe man die Protec, den Sicherheitsdienst der Üstra, um Unterstützung gebeten. Doch die Mitarbeiter allein hätten gegen die Autoposer nichts ausrichten können. „Jetzt sind Gespräche zwischen uns und der Polizei geplant, um Lösungen für das Problem zu finden“, sagt Infra-Sprecher Jens Hauschke. Die Gespräche sollen Ende Oktober oder Anfang November stattfinden.

Von Tobias Morchner