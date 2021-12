Hannover

Durch die Corona-Pandemie hat sich das Mobilitätsverhalten bei vielen Menschen geändert – und einen Trend zum Radfahren ausgelöst. In Hannover waren 2020 mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs, das legen zumindest die Daten der Fahrradzählstationen im Stadtgebiet nahe. 2020 registrierten sie rund 12,5 Millionen Fahrradbewegungen und damit so viele wie noch nie seit der Einführung 2017.

Im Mai 2019 wurde eine zusätzliche Zählstelle auf der Justus-Garten-Brücke zwischen Linden-Nord und der Calenberger Neustadt eingerichtet, die daher gesondert ausgewiesen wird. Allerdings: Für das laufende Jahr zeichnet sich zumindest für die ersten Monate ab, dass deutlich weniger Fahrradfahrerinnen und Fahrer unterwegs waren. Als Grund dafür nannte die Stadt unter anderem die damals geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Vermutlich fielen dabei etwa durch verstärktes Home Office viele Arbeitswege ebenso weg wie die eine oder andere Tour zum Shopping oder andere Ausflüge.

Fahrgastzahlen im ÖPNV gehen deutlich zurück

Die Corona-Pandemie macht sich auch bei anderen Verkehrsmitteln bemerkbar. 15 Jahre lang sind die Fahrgastzahlen im Großraumverkehr Hannover (GVH) fast kontinuierlich gestiegen. 2019 nutzten knapp 219 Millionen Menschen Busse und Bahnen von Üstra, Regiobus, Deutscher Bahn und anderer Verkehrsunternehmen in der Region Hannover. Im vergangenen Jahr gingen die Fahrgastzahlen durch die Corona-Pandemie dann deutlich zurück. Nur noch fast 176 Millionen Menschen waren 2020 mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Allerdings: Das sind sogar noch etwas mehr als im Jahr 2005: Damals verzeichnete der GVH 172 Millionen Fahrgäste.

Seit einigen Jahren wieder etwas mehr Autos im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Seit Jahren gibt es Diskussionen, wie sich Menschen in Hannover künftig fortbewegen sollen und wollen. Im Fokus stehen dabei der Radverkehr und der ÖPNV. Der Autoverkehr scheint trotz dieser Diskussionen nicht an Popularität verloren zu haben. In ganz Hannover waren zum Ende des vergangenen Jahres 181.983 privat genutzte Autos zugelassen. Auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner entspricht das 335 Fahrzeugen, das sind etwas mehr als in den Jahren zuvor. Auch bei allen zugelassenen Pkws (also auch die gewerblichen) verzeichnet die Stadt seit einigen Jahren einen leichten Anstieg im Verhältnis zur Einwohnerzahl. In beiden Kategorien waren zum Ende des vergangenen Jahres allerdings weniger Fahrzeuge zugelassen als noch vor 15 Jahren.

Rund eine Viertelmillion Kraftfahrzeuge registrierte die Stadt zum Ende des vergangenen Jahres (257.566). Die meisten davon laufen mit Benzinmotor (Krafträder, etwa Motorräder oder Mopeds, zählen in dieser Statistik der Stadt nicht mit). Rund ein Drittel der Kraftfahrzeuge wird mit Dieselmotor angetrieben – ähnlich wie bereits ein Jahr zuvor. Hybridfahrzeuge (2,21 Prozent) oder reine Elektroautos (0,69 Prozent) spielen nur eine sehr geringe Rolle.

Kaum Elektroautos unterwegs

2,9 Prozent aller zugelassenen Kfz nutzen Hybrid-, Plug-In-Hybrid oder Elektromotoren. Ihr Anteil hat sich innerhalb von einem Jahr fast verdoppelt – wenn auch auf einem sehr geringen Niveau. Bis einschließlich 2019 hat die Stadt Autos mit Hybrid-, Plug-In-Hybrid oder Elektromotoren nur gemeinsam ausgewiesen, sodass eine Unterscheidung der verschiedenen Antriebsarten erst für das vergangene Jahr möglich ist.

Wenig Autos, viele Straßen

Die Einwohnerinnen und Einwohner der Oststadt haben im Verhältnis nur relativ wenige Autos – dennoch dient ein vergleichsweise großer Teil ihres Stadtviertels dem Autoverkehr: 23 Prozent der gesamten Gesamtfläche sind dort für den Straßenverkehr vorgesehen. Das ist so viel wie in keinem anderen Stadtteil in Hannover. Auch in Mitte und Linden-Nord dienen verhältnismäßig viele Flächen dem Straßenverkehr. Kaum Anteil an der Gesamtfläche haben die Straßen hingegen in Misburg-Süd: Hier sind es nur 1,9 Prozent. Aber auch in Wülferode und Isernhagen-Süd dienen nur sehr wenige Flächen dem Straßenverkehr.

Mehr Kraftfahrzeuge als Einwohner

Was ungewöhnlich klingt, ist im Stadtteil Lahe Realität. Dort sind im Verhältnis zur Einwohnerzahl so viele Fahrzeuge zugelassen wie in keinem anderen Stadtteil Hannovers. 2745 Kraftfahrzeuge registrierte die Stadt Hannover zum Ende des vergangenen Jahres, 2111 Menschen hatten zu dem Zeitpunkt ihren Hauptwohnsitz in Lahe. Woran liegt das? In Lahe haben viele Gewerbebetriebe ihren Sitz. Kaum überraschend, dass dort auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Dieselautos in Hannover zugelassen sind.

Wenig privat genutzte Autos in der Nordstadt und Linden-Süd

Bei den privat genutzten Autos rutscht Lahe nur noch ins obere Mittelfeld. Hier ist Isernhagen-Süd unangefochtener Spitzenreiter. Auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner gibt es 603 privat genutzte Autos. Einzig Wülferode hat mit 567 privat genutzten Pkws auf 1000 Bewohnerinnen und Bewohner eine annähernd ähnlich hohe Quote. Die wenigsten privat genutzten Autos gibt es in der Nordstadt und Linden-Süd: jeweils 217 je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Hinweis: Die Zahlen stammen vorwiegend aus dem Bericht der Stadt Hannover „Strukturdaten der Stadtteile und Stadtbezirke 2021“ und beziehen sich auf die Daten für das Jahr 2020.

Von Yannick von Eisenhart Rothe und Maximilian Hett