Die Landesstraßenbaubehörde in Hannover setzt ihre nächtlichen Reparaturen auf dem Westschnellweg fort. Nun ist der Bereich zwischen dem Deisterkreisel und der Schwanenburgkreuzung in Richtung Norden an der Reihe. Los geht es in der Nacht zu Donnerstag, am frühen Sonnabend sollen die Arbeiten beendet sein.