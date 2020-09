Hannover

Nur eine kleine Anzeigetafel auf der Lister Meile weist den Weg in den Innenhof. Durch einen Durchgang hindurch geht es zum BÄM!, einem Coworking-Space für die Wellness- und Kosmetikbranche, der neu eröffnet hat.

Berufsgruppen zusammenbringen

Auf 700 Quadratmetern finden sich kleine Räume für Besprechungen und Kosmetikbehandlungen, Sportstudios und eine große Halle mit Friseursalon, Maniküre- und Schminktischen – alles in Gold und Petrol. Mit dem neuen Coworking-Space wolle die Unternehmensgruppe Tabel einen Ort schaffen, an dem verschiedene Berufsgruppen der Gesundheits-, Wellness- und Schönheitsbranche zusammenkommen, erzählt Sprecherin Luise Kokkelink.

Anzeige

Über eine kostenfreie App können selbstständige Friseurinnen und Kosmetiker einen Platz für sich und ihre Kunden mieten. Quelle: Monika Dzialas

Weitere HAZ+ Artikel

Über eine kostenfreie App buchen selbstständige Friseurinnen und Kosmetiker, Yogalehrerinnen und Mental Coaches einen Platz für sich und ihre Kunden. Pro Stunde zahlen sie 9,75 Euro für einen Friseurtisch oder eine Massagekabine. Die Sportstudios gibt es für 14,60 Euro die Stunde.

Hilfe für Selbstständige aus der Corona-Krise

Die Idee sei bereits vor zwei Jahren entstanden, berichtet Gesundheitsberaterin Silke Tabel, die sich in den neuen Arbeitsräumen ihres Bruders Rüdiger Tabel eingemietet hat. Sie bietet dort Schmerz- und Entsäuerungstherapien an. Gerade jetzt sei der berufsübergreifende Arbeitsplatz hilfreich, um Selbstständige, die während der Corona-Krise ihre Läden verloren haben, zu unterstützen und ihnen einen Raum zu geben, in dem sie weiterarbeiten können, so Tabel.

Seit vier Wochen seien die Türen schon geöffnet. Die große Eröffnungsfeier musste aber coronabedingt ausfallen, berichtet die Unternehmenssprecherin. Neben Silke Tabel hat sich auch die Kosmetikerin und Dozentin Lana-Melissa Lipinski eingemietet und bietet Ganzkörpermassagen und ganzheitliche Kosmetik an. Mit weiteren Kunden sei man im Gespräch: „Ich merke, dass viele ihre alten Projekte erstmal abschließen müssen, bevor sie zu uns kommen können“, erzählt Gesundheitsberaterin Tabel.

Plattform für Berufsanfänger

„Das Konzept muss auch erstmal verstanden werden“, sagt Kokkelink. Dass verschiedene Berufsgruppen unter einem Dach arbeiten, sei in Bürogemeinschaften schon lange angekommen, nicht aber im Wellness- und Gesundheitssektor. Mit dem Laden wolle man eine Plattform aufbauen und sich untereinander vernetzen. Berufsanfängern wolle man außerdem helfen, selbstständig zu arbeiten.

Neben abgetrennten Massagekabinen und Sporträumen gibt es den großen Raum mit Friseursalon sowie Maniküre- und Schminktischen. Quelle: Monika Dzialas

Um im Laden arbeiten zu können, brauchen Mieter kaum eigene Ausstattung – das meiste sei bereits vorhanden. Neben den Massageliegen seien Handtücher und Körperöle in der Miete inbegriffen. Zusätzlich könne man Haarfarben und Kosmetika im Shop dazukaufen, so Tabel.

Auch für längere Zeit buchbar

Bei Bedarf könne ein Platz auch über längere Zeit hinweg gemietet werden. Dennoch wünsche man sich viele unterschiedliche Menschen, die sich abwechseln und zeitweise im Coworking Space mitarbeiten.

Derzeit ist der Laden von 9 bis 18 Uhr geöffnet – längere Öffnungszeiten schließen die Betreiber jedoch nicht aus. Falls der Laden gut angenommen werden würde, könne man sich auch vorstellen weitere Coworking-Plätze zu eröffnen.

Von Monika Dzialas