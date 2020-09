Hannover

Die Berufsbildende Schule (BBS) 14 in Groß-Buchholz bietet einen neuen Bildungsgang zum Bachelor Professional in Betriebswirtschaft – früher staatlich geprüfter Betriebswirt – an. Die zweijährige vollzeitschulische Ausbildung der Fachschule Betriebswirtschaft, die im Februar 2021 startet und bis Januar 2023 läuft, kann für junge Berufstätige, die wegen der Pandemie ihren Job verloren haben, laut Sandra Brandt, stellvertretende Bildungsgangleiterin, auch ein Ausweg aus der Krise sein. Generell richtet sich das Angebot an Interessierte, die ins Management einsteigen oder ein eigenes Unternehmen gründen wollen.

Anschließendes Studium möglich

Am Ende erreiche man einen Abschluss auf Bachelor-Niveau, ähnlich wie an Fachhochschulen oder Universitäten, nur sei der Bildungsgang eben deutlich praxisorientierter, sagt Brandt. Zugleich bekommen Absolventen die Ausbildereignung von der Industrie- und Handelskammer zuerkannt. Da die BBS 14 mit verschiedenen Hochschulen Kooperationsverträge hat, können einige der schulischen Leistungen auch als Creditpoints für ein späteres Studium angerechnet werden. Der Unterricht läuft nur an vier Tagen in der Woche, sodass die Schüler auch noch nebenbei jobben können. Eine Förderung über Aufstiegsbafög ist ebenfalls möglich.

Neben zwei Jahren Vollzeitschule ist auch eine dreijährige Teilzeitweiterbildung möglich, die in diesem Herbst gestartet ist und bis Juli 2023 dauert. Unterrichtet wird jeweils abends am Montag, Mittwoch und Donnerstag von 18 bis 21.15 Uhr sowie jeden zweiten Sonnabendmorgen.

Die BBS 14 in Groß-Buchholz, gerade erst von Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) als Europaschule zertifiziert, ist auf Ausbildungen in Büro und Freizeit spezialisiert.

