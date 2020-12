BBS Metall- und Elektrotechnik: Otto-Brenner-Schule bekommt sechs neue Drehmaschinen

Hannover

Grüne Farbe blättert hier und da ab. Die Wellen – Maschinenteile, die die notwendigen Drehbewegungen übertragen – liegen offen. Die alten Drehmaschinen der BBS Metall- und Elektrotechnik sind alles andere als sicher. Um nicht mehr an „museumsreifen Maschinen“, wie der Ausbilder Manuel Diegmann sie nennt, arbeiten zu müssen, hat die Berufsschule Otto-Brenner sechs neue Drehmaschinen erhalten. Noch vor Weihnachten sollen sie den Betrieb aufnehmen.

Bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Mit den sechs neuen Maschinen ist der Anfang gemacht: Die Schule will ihren Maschinenpark auf den neuesten Stand der Technik bringen. Im kommenden Jahr sollen sechs neue Fräsmaschinen gegen die alten getauscht werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 580.000 Euro, die von der Region Hannover übernommen werden. Das ist nicht wenig Geld, aber man wolle sich nicht mit „Baumarktqualität“ zufrieden geben, so Diegmann. Zwar werden in der Schulwerkstatt keine Werkstücke in Masse produziert, dennoch würden die Maschinen fast jeden Tag für den Unterricht genutzt werden, erzählt der Ausbilder.

Anzeige

Und davon sechs Stück: So sehen die neuen Drehmaschinen der berufsbildenden Schule der Otto-Brenner-Schule aus. Quelle: Katrin Kutter

„Wir wollen, dass die Schüler an den modernsten Geräten lernen können“, sagt der Hannoversche Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz, der bei der ersten Werkstattbegehung mit den neuen Maschinen dabei ist. Durch die Arbeit an den neuen Geräten könne man Franz zufolge den Auszubildenden Kompetenzen vermitteln, mit denen sie es auf dem Arbeitsmarkt leichter hätten. Der neue Schulleiter Kai Bunschön will zudem seine Schule an den Standard der Industrie 4.0 anpassen.

Kein „Haufen Altmetall“ mehr

Viele der Schüler würden die BBS Metall- und Elektrotechnik besuchen, um sich auf eine Ausbildung vorzubereiten; die neuen Geräte seien für den Einstieg in das Berufsfeld geeignet. Die Schüler müssen sie zwar von Hand bedienen, können aber bestimmte Werkzeugbewegungen automatisch steuern lassen, berichtet Diegmann. Er wolle nicht nur die Kompetenzen seiner Lehrlinge erweitern, sondern mit den neuen Maschinen ihr Interesse wecken – bislang sei die Arbeit mit „einem Haufen Altmetall nicht wahnsinnig motivierend“ gewesen.

Ein „Haufen Altmetall“ sei für die Auszubildenden nicht motivierend, erklärt Ausbilder Diegmann – und sicher sind die offenen Konstruktionen allemal nicht. Quelle: Katrin Kutter

Die alten Drehmaschinen sind vorübergehend in einen anderen Werkstattraum umgezogen. Trotz ihres hohen Alters wolle man sie nicht verschrotten, da sie sich für Heimwerkarbeiten noch eignen würden, so die Lehrkräfte. Wann die neuen Fräsmaschinen geliefert werden, ist noch unklar. Ab Mitte Dezember wollen die Verantwortlichen mit möglichen Anbietern verhandeln.

Lesen Sie auch

Von Monika Dzialas