BKA sucht auch in Hannover nach Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek

Digitale Werbung an großen Kreuzungen wie dem Braunschweiger Platz: bekannt. Auch aktuelle Nachrichten in den Stadtbahnen sind ein alter Hut. Aber jetzt flimmert plötzlich ein Fahndungsaufruf über die Infodisplays der Üstra – und dann sogar noch von der Münchner Polizei. Der Grund: Die weltweite Suche nach Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek hat Hannover erreicht. Sein Konterfrei ist unter anderem in der Üstra-Station am Kröpcke zu sehen.

Nach Angaben des Bundeskriminalamtes ( BKA) ist diese Form der Suche eine Premiere. „Das ist so bei uns noch nicht vorgekommen“, sagt eine Sprecherin auf HAZ-Anfrage. Um aber möglichst viele Menschen zu erreichen, wolle man möglichst viele neue Arten nutzen – unter anderem auch wieder die sozialen Netzwerke. Marsalek ist eine Schlüsselfigur im milliardenschweren Bilanzskandal beim Dax-Konzern Wirecard.

Aufruf in vielen Städten

Einen konkreten Hinweis, dass sich der Gesuchte im Raum Hannover aufhält, gibt es nicht. „Wir gehen zwar davon aus, dass er sich ins Ausland abgesetzt hat“, sagt die Sprecherin. Aber die internationale Fahndung beziehe Deutschland natürlich mit ein. Der Zeugenaufruf des Polizeipräsidiums München sei in zahlreichen deutschen Städten eingerichtet worden – darunter beispielsweise Köln und auch Wiesbaden. Als Standorte wurden neben U-Bahnstationen auch große Ausfallstraßen, Bahnhöfe und Flughäfen gewählt.

Von Peer Hellerling