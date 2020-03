Hannover

Normalerweise ist es so, dass Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn hinter Ganoven herjagen. Doch am 30. August 2019 gegen 19 Uhr war es umgekehrt. An jenem Freitagabend verfolgte ein BMW 530 d mit Allradantrieb einen blau-gelb-silberfarbenen Mercedes der Autobahnpolizei Garbsen – bei Tempo 200 auf der Autobahn 2 zwischen Bothfeld und dem Autobahnkreuz Hannover-Ost. Die Beamten waren mit Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz auf der A 7, nahe Anderten sollten Metallteile auf der Fahrbahn liegen. Doch der BMW ließ sich nicht abschütteln und klebte dem Einsatzfahrzeug mehr als fünf Kilometer lang so nah an der Stoßstange, dass die Polizisten um Leib und Leben fürchteten. Am Donnerstag musste sich der 23-jährige Halter der dunkelgrauen Limousine vor dem Amtsgericht Hannover verantworten.

Verbotenes Autorennen

Angeklagt war der Hannoveraner, der in Hildesheim eine Tankstelle betreibt, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen. Zu allem Überfluss hatte der Raser das Polizeifahrzeug auch noch in einer Tempo-100-Zone verfolgt; allein dies hätte – bei einem 20-Prozent-Abschlag auf juristisch maßgebliche 166 Kilometer pro Stunde – 440 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot nach sich gezogen. Im November 2019 wurde dem BMW-Besitzer schon mal vorab der Führerschein entzogen.

In der Gerichtsverhandlung wählte der Angeklagte die einzige Strategie, die ihn vor einer Verurteilung bewahren konnte: Er schwieg. Der Fahrer des Polizeifahrzeugs schilderte, dass ihn das dichte Auffahren des BMW bei Tempo 207 doch erheblich beunruhigt habe. „Wenn ich bei solch einer Geschwindigkeit bremsen muss, weil jemand vor mir auf die linke Spur ausschert, ist die Gefahr groß, dass mir der Hintermann draufbrummt“, sagte der 43-jährige Beamte. Der BMW habe das Einsatzfahrzeug „fast weggenötigt“ und sei so rücksichtslos aufgefahren, dass er seine Geschwindigkeit vorübergehend gedrosselt habe. Wie sein Beifahrer ergänzte, sei der BMW phasenweise so dicht aufgefahren, dass man das Nummernschild nicht mehr erkennen konnte.

Kein Foto vom Verkehrsrowdy

Doch weil die Beamten die auf der A 7 liegenden Metallteile für gefährlicher hielten als den Verkehrsrowdy, ließen sie ihn fahren; ob der Mann unter Drogeneinfluss stand oder was ihn sonst zu der halsbrecherischen Aktion trieb, blieb also ungeklärt. Der BMW-Besitzer bekam erst am nächsten Tag Besuch von der Polizei und bestritt, am Steuer des 530 d gesessen zu haben. Dummerweise hatten die Beamten in der Hektik jenes Abends versäumt, den Drängler zu filmen oder zu fotografieren. Ihre Beschreibung – Mitte 20, kurze dunkle Haare, südländisches Aussehen – passte zwar auf den Angeklagten, doch sicher identifizieren konnten sie ihn vor Gericht nicht.

So war es unausweichlich, dass Richter Laurin Osterwold das Verfahren einstellen musste. Der Angeklagte bekam – nach vier Monaten – seinen Führerschein zurück, verzichtete aber auf eine Entschädigung. Nun muss er nur noch seinen Verteidiger bezahlen – und bekommt von der Verwaltungsbehörde eventuell das Führen eines Fahrtenbuchs auferlegt.

