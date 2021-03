Hannover

Eine 24-jährige Radfahrerin ist am Sonntagnachmittag in Hannovers Innenstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie von einem BMW erfasst, der kurz hinter der Kreuzung Brühlstraße/Goethestraße gegen 13.40 Uhr außer Kontrolle geraten und auf den Radweg abgedriftet war. Dort kollidierte er mit der der Radfahrerin.

Der 23 Jahre alte Fahrer des BMW sei zuvor mit überhöhtem Tempo durch die Reuterstraße am Steintor gefahren. Dabei soll er immer wieder die Kontrolle über sein Auto verloren haben, in dem außer ihm zwei weitere Männer saßen. Nach Zeugenaussagen driftete er aus der Reuterstraße „deutlich hörbar“ auf die Goethestraße und fuhr in Richtung Calenberger Neustadt. „Auf der Goethestraße geriet der Pkw im Bereich einer dortigen Radwegverschwenkung außer Kontrolle“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Doch der Fahrer beschleunigte erneut und überfuhr die Ampel für Rechtsabbieger zur Brühlstraße bei Gelblicht.

Auf der Brühlstraße waren die 24-Jährige und ein 31-jähriger Radfahrer in Höhe der Leineüberquerung unterwegs, als der BMW ins Schlingern geriet. Der 31-Jährige konnte rechtzeitig ausweichen, doch der Wagen kollidierte mit der jungen Frau. Mit schweren Verletzungen wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

Fahrer noch in Probezeit

Die Beamten ermitteln nun gegen den 23-Jährigen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, illegalen Autorennen und fahrlässiger Körperverletzung. „Es stellte sich heraus, dass der 23-Jährige erst seit Mitte Januar wieder im Besitz eines Führerscheins und noch in der Probezeit ist“, sagt Behördensprecherin Shapovalova. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hannover wurden sowohl der Führerschein als auch sein Auto beschlagnahmt.

Die Polizei bittet Zeugen, denen der Fahrer bereits vor dem Unfall durch seine verkehrswidrige und rücksichtlose Fahrweise aufgefallen ist, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 18 88 zu melden. „Uns interessiert vor allem, ob der Fahrer an der Reuterstraße am Steintorviertel aufgefallen ist und ob es Hinweise zu einem Autorennen gibt“, sagt Shapovalova auf Anfrage.

Von Manuel Behrens