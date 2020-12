Wissen Sie, wieviele Babys die Menschen in Ihrer Nachbarschaft bekommen? Oder ob Sie in einem Stadtteil leben, dessen Einwohner im Schnitt ungewöhnlich alt sind? In der ersten Folge unserer neuen Serie „Hannover in Grafiken“ dreht sich alles um das Leben der Menschen in Ihrem Viertel – ihre Familien, ihre Sprache, ihr Bildungsgrad. In interaktiven Grafiken finden Sie viele Infos über ihren Stadtteil.