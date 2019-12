Hannover

Alles muss raus – Backyard, der Spezialist für Streetwear und hippe skandinavische Labels, schließt sein Geschäft in der Andreaestraße in der Innenstadt. „ Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ steht auf den Aushängen in den Schaufenstern. Nur noch bis zum 4. Adventswochenende ist der Laden geöffnet. „Sonnabend ist der letzte Handelstag, am 23. Dezember wird die Ware ausgeräumt“, sagt Inhaber Ali Ghiassi.

Auch Online-Handel eingestellt

Der Backyard-Store ist nach Dortmund das zweite Geschäft, das Ghiassi schließen muss. Der Laden in Dortmund ist bereits seit dem 31. Oktober geschlossen. Auch den Online-Handel hat Backyard bereits eingestellt. Nur die Geschäfte in Münster und Hamburg bleiben.

Die Gründe für die Schließungen sind laut Ghiassi die bekannten: „Alle bedauern, dass wir schließen – aber die Leute kaufen nur, wenn es Rabatte gibt. Nur dann ist der Laden voll. Für die Miete und die Personalkosten bekommen wir aber keine Rabatte.“ Hinzu komme, dass generell immer weniger Menschen in die Innenstädte zum Einkaufen gingen. „Der stationäre Einzelhandel lohnt sich einfach nicht mehr.“

Lesen Sie auch: Hannover zählt zu den beliebtesten Einkaufsstädten

Geschäfte in Hamburg und Münster bleiben

Doch auch das Online-Geschäft ist laut Ghiassi gegen die ganz großen Marken nur schwer durchzustehen. Bei 50 Prozent Retouren und einem hohen Preisdruck habe sich auch dieses Geschäft nicht mehr gelohnt. Der Internetauftritt bleibe nur als „digitales Schaufenster“ für die Läden in Hamburg und Münster erhalten.

Lesen Sie auch: Was ist besser fürs Klima: Onlineshopping oder der Einkauf vor Ort?

Auch der Baert Concept Store schließt

Es gibt eine weitere Geschäftsaufgabe in Hannover zu beklagen. Am 23. Dezember schließt auch der Baert Concept Store auf dem E-Damm sein Geschäft für ausgefallene Mode, Accessoires, Schreibwaren und schönen Kram.

Lesen Sie auch

Von Karl Doeleke