Hannover

Die Feuerwehr hat in der Nacht zum 21. Januar einen Brand an der Fassade des Jugendtreffs „ El Dorado“ in Hannover-Badenstedt gelöscht. Das Feuer war gegen 1.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache an dem Gebäude an der Lenther Chaussee ausgebrochen. Das schnelle Eingreifen der Helfer verhinderte, dass die Flammen größeren Schaden anrichteten.

Ein Zeuge hatte der Leitstelle der Feuerwehr einen Feuerschein an der Fassade des Jugendtreffs gemeldet. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr rückten in die Lenther Chaussee aus. Die Einsatzkräfte entdeckten auf der Rückseite des Jugendtreffs Feuer an der Fassade.

Keine Verletzten – Zentrum war geschlossen

Die Flammen waren schnell gelöscht. Im Anschluss kontrollierte die Feuerwehr Teile des Daches und der Holzfassade mit einer Wärmebildkamera, um mögliche Glutnester zu entdecken. Die Suche verlief allerdings negativ. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Das Jugendzentrum hatte geschlossen.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 40 Helfern und 14 Fahrzeugen vor Ort. Die Anzahl der Kräfte konnte jedoch nach wenigen Minuten reduziert werden. Gegen 3 Uhr war der Einsatz beendet. Nach ersten Schätzungen hat das Feuer einen Schaden von rund 15.000 Euro angerichtet.

Von Tobias Morchner