Der alte Herr blickt auf den Grabstein. „In diesen Tagen hätten wir Diamantene Hochzeit gefeiert“, sagt Edmund Dierich. Seine Frau Marlene starb im vergangenen Oktober. „Nach ihrem Tod haben wir die Grabstelle hier erworben“, sagt der 86-Jährige. „Wir waren froh, ein Grab so nah am Eingang zu bekommen, man wird ja unbeweglicher im Alter.“ Seine Frau wurde hier im Sarg beigesetzt, und auch er möchte in dem Doppelgrab einmal im Sarg beerdigt werden. Doch ob daraus etwas wird, ist inzwischen ungewiss.

Der Stadtteilfriedhof Badenstedt ist ein lauschiges Fleckchen Grün, viele Besucher aus dem Viertel begegnen sich hier beim Blumengießen und plauschen dann zwischen den schmucken Grabmalen und der stattlichen Kapelle. Ein fast idyllischer Ort ist dieser Friedhof. Wenn da nur das Problem mit den Wachsleichen nicht wäre.

Ein idyllischer Ort: Der Stadtteilfriedhof Badenstedt. Quelle: Frankenberg

Der teils tonhaltige Boden auf dem Badenstedter Friedhof ist feucht, der Grundwasserpegel ist hoch. Leichen vergehen hier nicht, sie werden gewissermaßen konserviert: In der Nässe verwandeln sich Körperfette in eine wachsähnliche Schicht. Probegrabungen ergaben, dass auch Tote aus jahrzehntealten Gräbern in einem „sehr schlechten Verwesungszustand“ waren, wie es in einem Papier der Verwaltung heißt. Teils fanden sich auch mehr als 40 Jahre nach der Bestattung noch Sarg- und Leichenteile im feuchten Boden.

Umzug in Gebeinkisten?

Die Stadt plant daher, Sargbegräbnisse auf dem 1909 eingerichteten Friedhof künftig zu verbieten. Die Verwaltung will Angehörigen, die bereits bestehende Grabstellen haben, zwei Szenarien vorschlagen: Entweder werden dort künftig nur noch Urnen beigesetzt, gewissermaßen eine Etage über den bereits bestatteten Särgen. Oder aber die Leichen werden ausgegraben und ziehen in Gebeinkisten auf andere Friedhöfe um, auf Kosten der Stadt. Betroffen sind rund 560 Gräber.

Lauschiges Fleckchen Grün: Der Badenstedter Friedhof. Quelle: Frankenberg

Der 86-jährige Edmund Dierich, dessen Frau seit nicht einmal einem Jahr hier ruht, findet beide Szenarien gleichermaßen empörend. „Eine Urnenbeisetzung war für uns nie eine Option“, sagt der gebürtige Schlesier, „das hätte auch meine Frau nicht gewollt.“ Dass seine verstorbene Gattin nach ihrem Tod noch einmal umziehen könnte, findet er pietätlos. „Das widerspricht doch der Würde der Totenruhe“, sagt er aufgebracht. Außerdem habe er sich für den Badenstedter Friedhof entschieden, weil dieser von seinem Wohnort Davenstedt aus rasch zu erreichen sei.

So berichtete die HAZ 1990 über die geplante Wiedereröffnung des Friedhofs, der für Erdbestattungen schon einmal gesperrt war. Quelle: Benne

Das Problem mit den Wachsleichen ist seit fast 50 Jahren bekannt. Schon 1973 stieß man hier erstmals auf schlecht verweste Leichen. Im Jahr 1983 wurde der Friedhof daher schon einmal für Sargbestattungen geschlossen, doch 1991 wieder geöffnet – Bürger hatten rund 8500 Unterschriften dafür gesammelt. „Längst hätte man bei Beisetzungen den Aushub durch verwesungsfreundlichere Erde ersetzen oder eine Drainage zur Entwässerung einziehen können“, sagt Sabine Dudda, CDU-Fraktionschefin im zuständigen Bezirksrat.

„Gefühle von Angehörigen verletzt“

Dudda will, dass in Badenstedt auch künftig Sargbestattungen möglich bleiben. Sie fürchtet, dass der kleine Stadtteilfriedhof zugunsten weit entfernter Großfriedhöfe aufgegeben werden könnte. „ Friedhöfe sind ein Kulturgut der besonderen Art“, sagt sie. „ Umbettungen würden die Gefühle von Angehörigen tief verletzen.“ Um zu verhindern, dass bei Neubelegungen von Gräbern wächserne Leichenteile ans Licht kommen, fordert sie, die Liegezeiten hier auf Kosten der Stadt zu verlängern. Außerdem möchte sie weitere Gutachten erstellen lassen, um zu klären, ob tatsächlich alle Bereiche des Friedhofs betroffen sind.

„Friedhöfe sind ein Kulturgut besonderer Art“: Sabine Dudda (CDU) will den Friedhof auch weiterhin für Erdbestattungen nutzen. Quelle: Frankenberg

Im kleinen Kreis haben Mitarbeiter der Verwaltung einigen Bezirksratsmitgliedern Fotos von gut erhaltenen Wachsleichen präsentiert, um die Dringlichkeit des Problems zu illustrieren. „Das war schon beeindruckend“, sagt SPD-Fraktionschefin Kerstin Klebe-Politze. „Trotzdem sollten in bereits bestehenden Familiengräbern Erdbestattungen noch bis 2040 möglich sein.“ Gegen Umbettungen ist auch die SPD.

Stadtteilfriedhöfe außer Dienst Die Stadt Hannover verwaltet 19 Friedhöfe. Neben den fünf großen Stadtfriedhöfen Engesohde, Stöcken, Ricklingen, Seelhorst und Lahe zählen dazu auch 14 kleinere Stadtteilfriedhöfe. Von diesen wurden in den vergangenen Jahrzehnten jedoch mehrere bereits außer Dienst gestellt, so 1965 der Friedhof Badenstedt alt in der Eichenfeldstraße, der Fössefeld-Friedhof und die Friedhöfe Limmer alt und am Lindener Berg. Es folgten 1972 der Friedhof Limmer neu und 1976 der Friedhof Wettbergen. Der Stadtteilfriedhof Nackenberg in Kleefeld wurde 1972 außer Dienst gestellt. Seit 2011 wird er jedoch in kirchlicher Trägerschaft weitergeführt, dort sind Beerdigungen wieder möglich.

Der 86-jährige Edmund Dierich hofft, dass die Debatte ein möglichst schnelles Ende findet – und dass er selbst, wenn es so weit ist, neben seiner Frau und in einem Sarg beigesetzt werden kann. „Für uns war immer klar, dass wir beide in Badenstedt beerdigt werden wollen“, sagt er. Doch vorerst muss er mit der Ungewissheit leben, ob dieser letzte Wunsch Wirklichkeit wird.

Um den Friedhof geht es auch in der Sitzung des Bezirksrats am 18. Juni, 18.30 Uhr, in der Grundschule In der Steinbreite.

