Hannover

Am Sonntag, 3. Oktober, ist der Tag der Deutschen Einheit – ein Feiertag. Darum haben einige Bäcker in Hannover anders geöffnet als an gewöhnlichen Sonntagen. Auf frische Brötchen müssen Sie dennoch nicht verzichten. Das sind die Öffnungszeiten.

Bäckerei Pieper

Alle Filialen haben am Tag der Deutschen Einheit von 8 bis 11 Uhr geöffnet:

Pumpstraße 4

Berckhusenstraße 19

Berckhusenstraße 83

Edenstraße 34

Kirchröder Straße 107

Anderter Straße 128

Groß-Buchholzer Straße 22

Roderbruchmarkt 11

Läuferweg 25

Podbielskistraße 181

Bosselmann

Bosselmann öffnet seine Standorte zu den regulären Sonntagsöffnungszeiten.

Calenberger Backstube

Die Filialen haben zu den regulären Sonntagsöffnungszeiten von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

Bäckerei Backgeschwister

Am 3. Oktober gelten folgende Öffnungszeiten:

Bahnhofstraße 2: geschlossen

Brabeckstraße 9: 8 bis 12 Uhr

Sallstraße 24: 8 bis 12 Uhr

Rehbergstraße 5: 8 bis 12 Uhr

Altenbekener Damm 21: 7.30 bis 13 Uhr

Gehrdener Backhaus

Am Tag der Deutschen Einheit gelten folgende Öffnungszeiten:

Engelbosteler Damm 2: 8 bis 14 Uhr

Lister Meile 63: 8 bis 17 Uhr

Lutherstraße 26: 8 bis 17 Uhr

Der echte Gaues

Der Laden an der Kirchröder Straße 77 öffnet am Tag der Deutschen Einheit von 8 bis 13 Uhr, die Filiale in der Ernst-August-Galerie ist sonntags generell geschlossen.

Göing

Diese Öffnungszeiten gelten in den Filialen der Bäckerei Göing am 3. Oktober:

Abelmannstraße 1a: 8 bis 11 Uhr

Anderter Straße 1-3: 8 bis 11 Uhr

Bemeroder Rathausplatz 11: 8 bis 11 Uhr

Bernwardstraße 15, Fiedeler Platz: 8 bis 17 Uhr

Beneckeallee 32: 8 bis 14 Uhr

Bischofsholer Damm 140: 8 bis 11 Uhr

Bödeker Straße 32: 8 bis 11 Uhr

Bödeker Straße 85: 8 bis 17 Uhr

Ellernstraße 10: 8 bis 16 Uhr

Engelbosteler Damm 66: 8 bis 13 Uhr

Falkenstraße 2, Schwarzer Bär: 8 bis 11 Uhr

Gretchenstraße 8: 8 bis 17 Uhr

Großer Hillen 8: 8 bis 16 Uhr

Hildesheimer Straße 91: 8 bis 11 Uhr

Jakobistraße 2: 9 bis 16 Uhr

Karmarschstraße 49, Markthalle: geschlossen

Königsworther Straße 3: 8 bis 13 Uhr

Kurze Kamp Straße 1b: 8 bis 11 Uhr

Liebrechtstraße 63: 8 bis 17 Uhr

Limmerstraße 28: 8 bis 17 Uhr

Limmerstraße 95: 8 bis 11 Uhr

Marienstraße 92: 8 bis 11 Uhr

Pettenkoferstraße 2b: 8 bis 16 Uhr

Philipsbornstraße 23: 8 bis 11 Uhr

Ricklinger Stadtweg 3-5: 8 bis 11 Uhr

Sallstraße 77: 8 bis 11 Uhr

Seelhorststraße 50: 8 bis 11 Uhr

Wunstorfer Landstraße 57: 8 bis 15 Uhr

Die Göing-Filiale an der Liebrechtstraße in Waldheim hat am Tag der Deutschen Einheit von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Bäckerei Langrehr

Die Filialen im Stadtgebiet von Hannover haben am 3. Oktober zu folgenden Zeiten geöffnet:

Mengendamm 3: 8 bis 11 Uhr

Sutelstraße 6: 8 bis 11 Uhr

Schlägerstraße 1: geschlossen

Limmerstraße 23: 8 bis 13 Uhr

Am Lindener Marktplatz 5: 8 bis 12 Uhr

Bäckerei Borchers

Die Filiale an der Hildesheimer Straße 44 hat am Tag der Deutschen Einheit von 8 bis 13 Uhr geöffnet. An der Alten Döhrener Straße können Kunden von 8 bis 11 Uhr einkaufen.

Buck’s Backparadies

Diese Standorte haben von von 8 bis 12 Uhr geöffnet:

Podbielskistraße 1

Podbielskistraße 146

Marienstraße 57

Limmerstraße 51

Fiederlerstraße 27

Heinrichstraße 18

Hildesheimer Straße 258

Hartmann’s Backstube

Die Filialen haben zu den normalen Sonntagsöffnungszeiten von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet:

Hinter dem Dorfe 10-12

Schulenburger Landstraße 254

Der Handbäcker

Die Bäckerei an der Lutherstraße öffnet am 3. Oktober von 8 bis 17 Uhr.

Bäckerei Heiser

Die Filialen der Bäckerei Heiser haben von 8 bis 11 Uhr geöffnet:

Ahornstraße 5

Oheriedentrift 32

Riethorst 1

Spannhagengartenstraße 6

Hannoversche Straße 7

Bäckerei Künne

Die Filialen an der Königsstraße 54 bleibt geschlossen. Alle anderen Filialen sind am Tag der Deutschen Einheit von 8 bis 11 Uhr geöffnet:

Clausthaler Weg 2

Lindener Marktplatz 9

Hauptstr. 47

Fiedelerstraße 19

Podbielskistr. 107

Sahlkamp 102

Café Engelke

Die Standorte von Café Engelke haben am Tag der Deutschen Einheit zu folgenden Zeiten geöffnet:

Isernhagener Straße 103-107: 8 bis 11 Uhr

Pfarrstraße 39: 8 bis 17 Uhr

Wülfeler Straße 78: 7 bis 14 Uhr

Waldstraße 3: 8 bis 17 Uhr

Bäckerei Raute

Die Filialen öffnen zu den gewohnten Zeiten:

Stöckener Straße 113: 8 bis 11 Uhr

Herrenhäuser Straße 76a: 8 bis 17 Uhr

Moosbergstraße 1a: 7.30 bis 17 Uhr

Haltenhoffstraße 243: 8 bis 11 Uhr

Alte Stöckener Straße 95-97: 8 bis 11 Uhr

Tresckowstraße 43: 8 bis 11 Uhr

Badenstedter Straße 215: 7.30 bis 17 Uhr

Steinecke

Die Filialen von Steinecke bleiben am Tag der Deutschen Einheit geschlossen.

Backfactory

Die meisten Filialen von Backfactory haben am 3. Oktober geöffnet:

Niki-De-Saint-Phalle-Promenade 13 (Kröpcke): 6 bis 20 Uhr

Niki-De-Saint-Phalle-Promenade 78 (Hauptbahnhof/Raschplatz): 4.30 bis 23 Uhr

Limmer Straße 10: 7 bis 18 Uhr

Schwarzer Bär 8: 7 bis 17 Uhr

Gretchenstraße 50: 7 bis 19 Uhr

Georgstraße 19: geschlossen

Alle Angaben ohne Gewähr. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Von Thea Schmidt