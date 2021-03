Hannover

Sie möchten auch am Osterwochenende nicht auf frische Brötchen verzichten? Kein Problem. Doch Achtung: Nicht alle Bäcker haben geöffnet. Wir zeigen Ihnen, wo Sie Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag frisches Backwerk bekommen – und wohin Sie den Weg gar nicht erst anzutreten brauchen.

Bäckerei Pieper

Alle Filialen haben Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Am Sonnabend gelten die regulären Öffnungszeiten:

Pumpstraße 4

Berckhusenstraße 19

Berckhusenstraße 83

Sallstraße 54

Edenstraße 34

Kirchröder Straße 107

Anderter Straße 128

Groß-Buchholzer Straße 22

Roderbruchmarkt 11

Läuferweg 25

Podbielskistraße 181

Bosselmann

Folgende Filialen sind Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geöffnet:

Hauptbahnhof (an Gleis 9): 7 bis 16 Uhr

Lister Platz/Ferdinand-Wallbrecht-Straße 1: 8 bis 13 Uhr

Tiergartenstraße 124: 8 bis 11 Uhr

Kurze-Kamp-Straße 16: 8 bis 11 Uhr

Alle anderen Standorte bleiben Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Sonnabend gelten die regulären Öffnungszeiten

Calenberger Backstube

Die Filialen in Hannover bleiben Karfreitag geschlossen. Am Sonnabend gelten die regulären Öffnungszeiten. Ostersonntag und Ostermontag sind die Standorte in Hannover von 8 bis 13 Uhr geöffnet:

Stephansplatz 13

Göttinger Chaussee 121

Bäckerei Backgeschwister

Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag gelten die Sonntagsöffnungszeiten:

Bahnhofstraße 2: geschlossen

Brabeckstraße 9: 8 bis 12 Uhr

Sallstraße 24: 8 bis 12 Uhr

Rehbergstraße 5: 8 bis 12 Uhr

Altenbekener Damm 21: 7.30 bis 13 Uhr

Sonnabend haben die Filialen zu den bekannten Zeiten geöffnet.

Gehrdener Backhaus

Die Filiale am Engelbosteler Damm 2 öffnet Karfreitag von 8 bis 12 Uhr, Sonnabend von 7 bis 13 Uhr und Ostersonntag 7.30 bis 13 Uhr. Ostermontag bleibt sie geschlossen. Die Filiale an der Lister Meile 63 öffnet Karfreitag von 8 bis 13 Uhr, Sonnabend von 7 bis 17 Uhr sowie Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 8 bis 13 Uhr.

Der echte Gaues

Der Laden an der Kirchröderstraße 77 öffnet Karfreitag von 8 bis 13 Uhr, Sonnabend von 7 bis 18 Uhr und Ostersonntag von 8 bis 13 Uhr. Ostermontag bleibt die Filiale geschlossen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Göing

Das Unternehmen lässt seine Filialen Karfreitag und Ostermontag geschlossen. Für Sonnabend gelten leicht veränderte Öffnungszeiten, Ostersonntag haben die meisten Standorte geöffnet:

Abelmannstraße 1a: Sonnabend 6 bis 12.30 Uhr, Ostersonntag 8 bis 12 Uhr

Anderter Straße 1-3: Sonnabend 7 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Bemeroder Rathausplatz 11: Sonnabend 6.30 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Bernwardstraße 15, Fiedeler Platz: Sonnabend 7 bis 16 Uhr, Ostersonntag 8 bis 17 Uhr

Beneckeallee 32: Sonnabend 6 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 13 Uhr

Bischofsholer Damm 140: Sonnabend 7 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Bödeker Straße 32: Sonnabend 6.30 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 12 Uhr

Bödeker Straße 85: Sonnabend 7 bis 17 Uhr, Ostersonntag 8 bis 17 Uhr

Ellernstraße 10: Sonnabend 7 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 14 Uhr

Engelbosteler Damm 66: Sonnabend 7 bis 15 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Falkenstraße 2, Schwarzer Bär: Sonnabend 7 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Gretchenstraße 8: Sonnabend 7 bis 17 Uhr, Ostersonntag 8 bis 17 Uhr

Großer Hillen 8: Sonnabend 7 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 13 Uhr

Hildesheimer Straße 91: Sonnabend 6.30 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Karmarschstraße 49, Markthalle 1: Sonnabend 7 bis 12Uhr, Ostersonntag geschlossen

Karmarschstraße 49, Markthalle 2: Sonnabend geschlossen, Ostersonntag geschlossen

Königsworther Straße 3: Sonnabend 7 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 14 Uhr

Kurze Kamp Straße 1b: Sonnabend 6.30 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Liebrechtstraße 63: Sonnabend 6 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Limmerstraße 28: Sonnabend 7.30 bis 15 Uhr, Ostersonntag 8 bis 14 Uhr

Limmerstraße 95: Sonnabend 7 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Marienstraße 92: Sonnabend 7 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Mühlenburg Zentrum 12: Sonnabend geschlossen, Ostersonntag geschlossen

Pettenkoferstraße 2b: Sonnabend 7 bis 15 Uhr, Ostersonntag 8 bis 14 Uhr

Philipsbornstraße 23: Sonnabend 6.30 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Ricklinger Stadtweg 3-5: Sonnabend 6.30 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Sallstraße 77: Sonnabend 7 bis 12.30 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Seelhorststraße 50: Sonnabend 6.30 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Wunstorfer Landstraße 57: Sonnabend 6 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 14 Uhr

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Buck’s Backparadies

Karfreitag und Ostermontag bleiben die Läden geschlossen, Sonnabend wird zu den regulären Öffnungszeiten verkauft. Ostersonntag gelten die bekannten Öffnungszeiten:

Podbielskistraße 1: 8.30 bis 11.30 Uhr

Podbielskistraße 146: 8.30 bis 11.30 Uhr

Marienstraße 57: 8.30 bis 11.30 Uhr

Limmerstraße 51: 8.30 bis 11.30 Uhr

Fiederlerstraße 27: 8.30 bis 11.30 Uhr

Heinrichstraße 18: 8.30 bis 11.30 Uhr

Hildesheimer Straße 258: 8 bis 12 Uhr

Hartmann’s Backstube

Die Filialen haben Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet:

Hinter dem Dorfe 10-12

Schulenburger Landstraße 254

Sonnabend gelten die regulären Öffnungszeiten.

Der Handbäcker

Der Bäcker an der Lutherstraße öffnet Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag von 8 bis 17 Uhr, Sonnabend gelten die regulären Öffnungszeiten.

Bäckerei Heiser

Die Filialen bleiben Karfreitag geschlossen. Für das restliche Osterwochenende gelten folgende Öffnungszeiten:

Ahornstraße 5: Sonnabend 6 bis 12 Uhr, Ostersonntag und Ostermontag 8 bis 11 Uhr

Oheriedentrift 32: Sonnabend 6 bis 12 Uhr, Ostersonntag und Ostermontag 8 bis 11 Uhr

Riethorst 1: Sonnabend 6 bis 12 Uhr, Ostersonntag und Ostermontag 8 bis 11 Uhr

Spannhagengartenstraße 6: Sonnabend 7 bis 12 Uhr, Ostersonntag und Ostermontag 8 bis 11 Uhr

Döhrbruch 14-16: Sonnabend 6 bis 12 Uhr, Ostersonntag und Ostermontag 8 bis 11 Uhr

Hannoversche Straße 7: Sonnabend 6 bis 12 Uhr, Ostersonntag und Ostermontag 8 bis 11 Uhr

Bemeroderstraße 93: Sonnabend 6 bis 14 Uhr, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen

Bäckerei Künne

An allen Feiertagen bleiben die Filialen geschlossen. Sonnabend gelten die regulären Öffnungszeiten.

Bäckerei Raute

Karfreitag und Ostermontag bleiben alle Filialen geschlossen. Sonnabend gelten die regulären Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten für Ostersonntag liegen der Redaktion noch nicht vor.

Bäckerei Langrehr

Die Filialen bleiben Karfreitag und Ostermontag geschlossen. Sonnabend gelten die regulären Öffnungszeiten. Ostersonntag öffnen die Läden zu folgenden Zeiten:

Mengendamm 3: 8 bis 11 Uhr

Sutelstraße 6: 8 bis 11 Uhr

Schlägerstraße 1: 8 bis 11 Uhr

Limmerstraße 23: 8 bis 13 Uhr

Am Lindener Marktplatz 5: 8 bis 13 Uhr

Bäckerei Borchers

Karfreitag bleiben die meisten Standorte geschlossen, zwei Filialen öffnen von 8 bis 11 Uhr:

Hildesheimer Straße 44

Alte Döhrener Straße 28

Sonnabend gelten in allen Filialen die regulären Öffnungszeiten. Ostersonntag und Ostermontag bleiben alle Filialen geschlossen.

Café Engelke

Alle Filialen bleiben Karfreitag geschlossen. Sonnabend gelten die regulären Öffnungszeiten. Diese Filialen öffnen Ostersonntag und Ostermontag:

Pfarrstraße 39: 8 bis 11 Uhr

Wülfeler Straße 78: 7 bis 12 Uhr

Waldstraße 3: 8 bis 16 Uhr

Steinecke

Alle Filialen bleiben Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Sonnabend gelten die regulären Öffnungszeiten.

Backfactory

Diese Filialen von Backfactory haben Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag offen:

Niki-De-Saint-Phalle-Promenade 13 (Kröpcke): 10 bis 17 Uhr

Niki-De-Saint-Phalle-Promenade 78 (Hauptbahnhof/Raschplatz): 4.30 bis 22 Uhr (wie sich die kürzlich verhängte Ausgangssperre auf die Öffnungszeiten auswirkt, ist noch unklar)

Limmer Straße 10: 6 bis 18 Uhr

Schwarzer Bär 8: 8 bis 16 Uhr

Gretchenstraße 50: 7 bis 18 Uhr

Sonnabend gelten die regulären Öffnungszeiten.

Backwerk

Die Filialen an der Lister Meile 83 und an der Langen Laube 6 bleiben Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Sonnabend gelten die regulären Öffnungszeiten.

Alle Angaben ohne Gewähr. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Von Maximilian Hett