Die Zahl der Corona-Infizierten in der Region steigt, noch dazu hat die Grippesaison begonnen – viele hannoversche Unternehmer sorgen sich vor einem erneuten wirtschaftlichen Einbruch. Beim Versuch, etwas dagegen zu unternehmen, ist der Chef der Bäckerei Göing jetzt übers Ziel hinausgeschossen: In einer Videobotschaft drängt er seine Belegschaft zur Grippeschutzimpfung und droht indirekt sogar mit Konsequenzen. Seine Ansage, ein Auge darauf zu haben, welcher Mitarbeiter sich impfen lasse, wurde vielfach als Drohung verstanden. Inzwischen hat er sich entschuldigt.

Von Angst und Druck geleitet

Die Person, die eine Schutzimpfung vernachlässige und die Bedrohungen als lapidar abtue, werde früher oder später die „Quittung“ dafür bekommen, hat Thomas Göing, Inhaber der gleichnamigen Bäckereikette mit rund 300 Mitarbeitern, in der vergangenen Woche seiner Belegschaft per Video übermittelt. Eine Botschaft, die offenbar nicht bei allen gut angekommen ist: Göing erfährt in sozialen Medien eine Flut an Beschimpfungen und Beleidigungen. Nach den ersten Beschwerden hat sich der Unternehmer – ebenfalls per Video – bei seinen Mitarbeitern für den Ausrutscher entschuldigt. „Ich habe mich zum ersten Mal in dieser Krise von Druck und Angst leiten lassen. Der Angst vor Krankheit und vor wirtschaftlichen Konsequenzen“, räumt Göing mit großem Bedauern ein.

Er habe niemanden auf die Füße oder zu nahe treten wollen. „Ich habe sofort gewusst, dass es Mist ist, als ich es ausgesprochen habe“, so Göing zerknirscht. Allerdings habe er als Einzelunternehmer vor zwei Jahren auch die Erfahrung machen müssen, dass wegen eines hohen Krankheitsstands mehrere Filialen nachmittags geschlossen bleiben mussten. „Das möchte ich natürlich vermeiden.“ Göing hat daher mit der Unterstützung eines Arztes von Hannover 96 Impftermine in der Unternehmenszentrale organisiert – „natürlich auf freiwilliger Basis.“ Er sorge sich um seine Mitarbeiter und habe ihnen in der internen Botschaft vermitteln wollen, dass es vor allem als Nicht-Risikopatient, schwer werden könnte, spontan beim Hausarzt eine Grippeimpfung zu erhalten.

Keiner soll seinen Job verlieren

Göing habe mit seinem Impfappell vor allem dafür sorgen wollen, dass sich Mitarbeiter nicht infizieren oder leichtere Verläufe haben, sei es bei einer Grippe- oder Corona-Infektion. „Das bedeutet ja nicht, dass irgendwer seinen Job verliert, wenn er sich nicht impfen lässt“, betont der Unternehmer.

Das dürfte auch arbeitsrechtlich schwierig sein. „Wir haben seit der Corona-Pandemie sehr viele Anfragen dazu, wie weit das Weisungsrecht des Arbeitnehmers reicht“, sagt Fachanwältin Silke Willig. Das reiche von der Möglichkeit des Fiebermessens am Firmeneingang bis zur rechtlichen Lage für Reiserückkehrer. In Fall dieses Impfaufrufs sei die Rechtslage relativ einfach, „da würde das Persönlichkeitsrecht über das Weisungsrecht eines Arbeitgebers gehen.“ Eine Impfung könne in der Situation also nicht angeordnet werden, „bei Weigerung hätte der Arbeitnehmer juristisch keine Konsequenzen zu fürchten“, so die Arbeitsrechtlerin.

Gerichtlich nicht durchsetzbar

Die Position der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) zu diesem Thema ist ebenfalls klar. „Was sich anhört wie eine amtliche Drohung oder zumindest wie ein über das Ziel Hinausschießen, wäre gerichtlich nicht durchzusetzen,“ sagt NGG-Sprecher Thomas Domke. Es gebe keine Impfpflicht. So gut das Angebot auch gemeint sei, bleibe es Privatsache eines Arbeitnehmers, ob er diese Art von Gesundheitsschutz für sich in Anspruch nehmen wolle. „Quittungen, also Konsequenzen, würde es für Angestellte daher nicht geben.“

All das hat Thomas Göing mit seiner nachdrücklichen Videobotschaft pro Grippeschutzimpfung nach eigener Darstellung auch gar nicht initiieren wollen. „Eigentlich handhabe ich solche Themen intuitiv richtig. Diesmal hat leider der Kopf mein sonst so sicheres Gefühl dominiert.“

