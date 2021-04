Hannover

Auf den ersten Blick sieht es hier aus wie in fast jedem neueren Bäckereigeschäft. Helle Farben, viel Beleuchtung, opulente Auslage. Aber die frisch eröffnete Göing-Filiale in der Liebrechtstraße in Waldheim hat eine Besonderheit: Hinter dem Tresen werden nicht nur Backwaren in Tüten verpackt oder Kaffee gekocht, es wird auch gebacken. Hinter einer großen Glasscheibe knetet Bäcker Jurij einen großen Batzen Teig auf einer hölzernen Arbeitsfläche. Er formt daraus Brotlaibe und legt sie in Gärkörbe. Darin ruht der Teig bis zu 24 Stunden lang. Auch ein großer Ofen steht hinter dem Verkaufstresen, in dem die Brote und Brötchen gebacken werden.

„Gläserne Bäckerei“ nennt Göing dieses neue Konzept. Drei Bäckerinnen und Bäcker lassen sich hier in Zukunft bei der Arbeit zuschauen, gebacken wird von 5 bis 13 Uhr. Aber nicht alle in der Filiale angebotenen Waren werden auch vor Ort gebacken, dafür sind Ofen und Arbeitsfläche zu klein. Fünf Produkte soll es hier zukünftig exklusiv geben, neben speziellen Brot- und Brötchensorten auch frische Pizza.

Wie ist es, bei der Arbeit beobachtet zu werden?

Als neuen „Flagship-Store“ bezeichnet Claudia Gäbel aus der Göing-Marketingabteilung die Filiale in Waldheim. Den Standort gab es schon lange, mehr als ein Jahr habe der Umbau gedauert, verzögert durch die Pandemie. Mit der gläsernen Bäckerei will Göing an seinem Image arbeiten. „Weil wir mittlerweile 31 Standorte in und um Hannover haben, wird uns teilweise nachgesagt, auch nur eine große Kette zu sein, die Tiefkühlprodukte aufbackt. Hier zeigen wir, dass das nicht stimmt“, sagt Gäbel. Exklusiv haben sie diese Idee nicht. Auch in der Filiale von Bucks Backparadies in der Podbielskistraße wird seit Kurzem hinter einer Glasscheibe gebacken.

Arbeitsplatz direkt neben der Auslage: Wer in der Schlange steht, kann dem Bäcker beim Kneten zusehen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Aber wie ist es für die Bäckerinnen und Bäcker, plötzlich bei ihrer Arbeit beobachtet zu werden? „Am Anfang war ich schon ein wenig nervös, aber man gewöhnt sich schnell dran“, sagt Bäcker Jurij. Jetzt mache es ihm großen Spaß. „Besonders, wenn die Kunden nachfragen, wie genau etwas funktioniert oder sich sogar Tipps für zu Hause abholen.“

Krise geht nicht spurlos an Göing vorbei

Die erhöhte Transparenz ist Teil der „Unternehmenstransformation“. Diese läuft, seit Thomas Göing den mittlerweile 101 Jahre alten Familienbetrieb 2014 übernommen hat. Das eigens erstellte Unternehmensmanifest prangt in der neuen Filiale an der Wand. Von traditionellem Handwerk ist da die Rede, von Fürsorge und Wandelbarkeit: „Wir nehmen uns den gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit mit Herz und Hand an“. Dazu gehört, dass Göing auf vegane Produkte setzt. 75 Prozent des Sortiments seien vegan – oder wie Göing es nennt „rein pflanzlich“. „Vegan ist immer noch bei vielen ein negativ belegter Begriff, der etwas dogmatisch klingt“, erklärt Claudia Gäbel.

Das Unternehmen sei stolz darauf, den Umbau trotz Corona-Pandemie erfolgreich abgeschlossen zu haben, sagt Gäbel. Die Krise gehe auch an Göing nicht spurlos vorbei. Der Umsatz sei gesunken, weil der Verzehr vor Ort nicht mehr möglich ist. Mit besonderen Angeboten wie Vorbestellungen im Online-Shop, die man abholen oder geliefert bekommen kann, will Göing das ausgleichen. Das Unternehmen machte in der Krise aber auch Negativschlagzeilen: In einer Videobotschaft drängte Chef Thomas Göing seine Angestellten zur Grippe-Impfung und kassierte dafür viel Kritik. Kurz darauf entschuldigte Göing sich für seine Aussagen.

Von Yannick von Eisenhart Rothe